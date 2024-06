Procurado na Bahia, traficante 'Tio Chico' é morto pela polícia na Orla de Aracaju

Liderança do Comando Vermelho, ele era acusado de extorquir comerciantes

Procurado pela polícia da Bahia, o traficante Renê Mateus dos Santos Júnior, 31 anos, o "Tio Chico", uma das lideranças da facção Comando Vermelho, foi morto durante uma operação policial em Aracaju, na capital de Sergipe. Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), Tio Chico, que tinha área de atuação no bairro de Cosme de Farias, era responsável por extorquir comerciantes.

A morte de Tio Chico aconteceu como parte da Operação Duplo X, coordenada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco). Além do suspeito morto, outros 9 suspeitos foram presos na operação.

De acordo com a SSP, Tio Chico estava escondido no bairro de Atalaia, que fica na Orla de Aracaju. Ele foi localizado por equipes da Ficco Bahia e Sergipe, Cipe Nordeste, Centro de Operações Policiais Especiais (Cope) e da Delegacia Regional de Tobias Barreto, com apoio da Divisão de Inteligência e Planejamento Policial (DIPOL/PCSE) e da Polícia Militar de Sergipe.