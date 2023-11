Procurado por homicídio é preso no interior da Bahia após fugir no Ceará

Um homem que tinha mandado de prisão em aberto foi preso por policiais militares em Barra da Estiva, no interior da Bahia nesta terça-feira (14). O homem, que não teve nome informado, era procurado por homicídio e chegou a fugir da prisão no Ceará.



Equipes da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Sudoeste receberam informações sobre o foragido e conseguiram localizá-lo na Praça Cristo Redentor, no final da tarde de ontem. Ele foi imediatamente detido depois de ser encontrado nas buscas.