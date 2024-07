DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Professor baiano é escolhido como consultor de ciência, tecnologia e inovação da Unesco

Dentre os títulos acadêmicos, o currículo do docente da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) abrange formações como: Doutor em Educação, Mestre em Gestão e Desenvolvimento Social e Bacharel em Humanidades (UFBA).

Em sua atuação como consultor da Unesco, o profissional coordenou a mobilização e a participação social da Conferência Regional Sul, sediada em Curitiba, no Paramá, além de integrar as reuniões em Brasília, que culminarão na 5ª Conferência Nacional, prevista para acontecer entre os dias 30 de julho e 1⁰ de agosto de 2024.

Após ter contato com as múltiplas produções científicas, e tecnológicas e de inovação das cinco regiões do país, Campos enxerga como positiva e necessária a participação social. "Ao todo foram 14 anos de lacuna em que não houve Conferências Nacionais de Ciência, Tecnologia e Inovação que consultassem a comunidade científica, a diversidade de governos constituintes no país, bem como organizações e movimentos da sociedade civil para definir o futuro do país", critica.