Professor de Física Mário Roullet morre em acidente de moto em Salvador

O professor de Física Mário Roullet, 40 anos, morreu em um acidente na tarde deste domingo (24) na Avenida Edgard Santos, no bairro de Narandiba, em Salvador. A morte foi confirmada por familiares do professor nas redes sociais.



Mário havia acabado de sair de uma comemoração com amigos na véspera do Natal quando sofreu um acidente com a motocicleta que pilotava. Ele morreu no local.



O professor tinha mais de 30 mil seguidores no Instagram e era muito conhecido entre os alunos de cursos pré-vestibular e por realizar aulões preparatórios para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Ele também produzia aulas para seu canal no YouTube.