Professor de Salvador apresenta projeto musical para o Papa Francisco: 'A Catequese Musical também é um sonho de Deus'

Essa é a segunda vez que o educador encontra o religioso

Da Redação

Publicado em 11 de outubro de 2024 às 08:28

Catequista Jean Costa Crédito: Arquidiocese de Salvador

Por mais de duas décadas se dedicando a ensinar crianças e adolescentes a tocarem instrumentos musicais, Jean Costa, catequista e professor baiano, conseguiu ter a oportunidade pela segunda vez de ser recebido pelo Papa Francisco, no Vaticano, em Roma.

O encontro aconteceu no dia 25 de setembro, durante uma audiência que destacou seu trabalho e ações no Instituto Comunitário de Iniciação Musical e Arteducação Alice (ICIMA), além da Catequese Musical, que, na Arquidiocese de Salvador, desenvolvidas na Paróquia Espírito Santo, no bairro Tancredo Neves.

“Para mim, catequista há 30 anos, o que fica mais forte é quando o Papa nos convida a ter coragem e a sermos empreendedores de sonhos. A Catequese Musical também é um sonho de Deus. Nas nossas oficinas de empreendedorismo, nós falamos muito sobre sonhos, desejos e transformação”, disse Jean à Arquidiocese de Salvador.

Uma delegação de jovens economistas da fundação “A Economia de Francisco” esteve no Vaticano junto com o professor baiano. Essa iniciativa reuniu vários empresários e agentes de mudança provenientes de todo o mundo, comprometidos com um processo de diálogo inclusivo e de mudança global.

“Vocês não o mudarão apenas tornando-se ministros, ganhadores do Prêmio Nobel ou grandes economistas, coisas que são boas. Vocês mudarão o mundo amando-o, à luz de Deus, injetando nele os valores e a força da bondade, com o espírito evangélico de Francisco de Assis”, disse o Papa.

Catequese Musical

Em atividade há quase 20 anos, a Catequese Musical é conhecida como um serviço pastoral, educativo e social, que tem como finalidade e carisma a arte-educação, a evangelização e a propagação da cultura de paz, de modo que cada criança e adolescente compreenda que pode ser um instrumento de amor na vida uns dos outros.

O projeto atende crianças e adolescentes com idades entre 2 e 25 anos, sendo parte das ações do Instituto Comunitário de Iniciação Musical e Arteducação Alice (ICIMA). Em Salvador, é desenvolvida na Paróquia Espírito Santo e no espaço ICIMA, ambos em Tancredo Neves; e na Paróquia São Miguel de Cotegipe, no município de Simões Filho.

O desejo de aproximar as crianças do Evangelho, por meio da arte-tocada (música), teve início em 2005, quando Jean começou a utilizar os seis violões que haviam sido doados à paróquia. Com o passar dos anos, o projeto foi recebendo outros instrumentos musicais e, hoje, conta com inúmeros, divididos em três categorias: cordas, arcos e percussão.

“Atualmente, nós temos 320 crianças e adolescentes de maneira direta nas práticas de esporte, musical ou promoção humana. A prática musical é apenas um aperitivo para que as crianças possam vir. Às vezes ela não tem habilidade para aprender a tocar um instrumento, mas elas podem se engajar em atividades esportivas e sociais, até mesmo no trabalho da Pastoral de Conjunto”, afirma Jean. “Além de Salvador e Simões Filho, estamos fazendo parceria em uma paróquia em Verona, na Itália”, completa.