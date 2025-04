HOMICÍDIO QUALIFICADO

Professor é condenado a 33 anos de prisão após matar jovem no interior baiano

Crime foi em 2023

Tharsila Prates

Publicado em 31 de março de 2025 às 22:09

A vítima Emanuel de Oliveira Lima Leite Crédito: Reprodução

O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Entre Rios condenou um homem por homicídio qualificado praticado contra o jovem Emanuel de Oliveira Lima Leite no dia 21 de abril de 2023, em um povoado no município de Entre Rios. A vítima morreu em virtude do sangramento provocado pelo esquartejamento do corpo. O réu, que era professor da vítima, foi condenado a 33 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 360 dias-multa. >

De acordo com a denúncia, após matar a vítima, utilizando de instrumento de ação corto-contundente, o homem acondicionou o corpo já esquartejado, separou-o em partes e o enterrou em área de mata, dificultando as buscas. A vítima ficou quase um mês desaparecida. O corpo foi encontrado no povoado de Umbaúma, a 20 km de Cardeal da Silva, onde Emanuel morava.>