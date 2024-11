SANTO ANTÔNIO DE JESUS

Professor é suspeito de fazer vídeos de relação sexual com aluna adolescente

Docente foi desligado de escola dias antes do suposto vídeo de conteúdo sexual com aluna vazar. Secretaria de educação afirma que não tinha conhecimento do fato no momento do desligamento

Elaine Sanoli

Publicado em 4 de novembro de 2024 às 19:05

Santo Antônio de Jesus (Saj) Crédito: Reprodução/PMSAJ

Um professor é suspeito de fazer filmagens durante uma relação sexual com uma estudante adolescente, em uma escola do município de Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo Baiano. Ele foi desligado na última quinta-feira (31).

O vídeo foi vazado nas redes sociais após o pedido de desligamento do professor, segundo informações da Secretaria Municipal de Educação (SME) da cidade, que informou ainda não ter conhecimento do vídeo no momento em que o desligamento foi declarado.

"O referido docente, selecionado a partir de processo seletivo para exercer o cargo através da modalidade de Regime Especial de Direito Administrativo (REDA), foi prontamente desligado da SME após sua solicitação, no dia 31 de outubro, conforme Processo Administrativo 13782/2024, antes do vazamento do suposto vídeo.

Após a ciência dos fatos a secretaria informa ainda que encaminhou a aluna para atendimento, onde passará por equipe especializada com advogado, assistente social e psicólogo através do CREAS, juntamente com sua família. A Secretaria de Educação também estenderá cuidados psicológicos a todos os funcionários e alunos do colégio em questão", disse a instituição em nota.