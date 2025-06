CRIME

Professor suspeito de ter vídeos com estupros de bebês é alvo de operação na Bahia

Mais de 700 arquivos com cenas de violência sexual contra crianças foram encontrados em nuvem digital

O Ministério Público da Bahia deflagrou nesta segunda-feira (9) a Operação Idun, que cumpriu mandados de busca e apreensão contra um professor da rede municipal de Casa Nova, no interior do estado. O educador é investigado por supostamente armazenar em uma conta na nuvem mais de 700 arquivos com conteúdo de exploração sexual infantil, incluindo cenas de esturpro envolvendo bebês e crianças. >

A ação foi conduzida pela 2ª Promotoria de Justiça de Casa Nova e pelo Gaeco Norte, com apoio do Centro de Apoio Operacional da Criança e do Adolescente (Caoca). Durante as buscas nas residências do suspeito em Casa Nova e Pilão Arcado, foram apreendidos computadores, documentos e dispositivos eletrônicos que podem conter provas adicionais. >