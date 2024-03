FORAGIDO

Professor universitário acusado de matar jovem de 17 anos no RJ é preso na Bahia

O homem deve ser transferido para o Rio de Janeiro, onde cumprirá a pena em regime fechado

Publicado em 15 de março de 2024 às 16:25

Professor universitário acusado de matar jovem de 17 anos no RJ é preso na Bahia Crédito: Reprodução

Agentes da Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), com apoio da Polícia Civil da Bahia, prenderam um foragido da Justiça, nesta quinta-feira (14), no município de Teixeira de Freitas, no sul da Bahia.

As investigações começaram em 2015, com o desaparecimento de Beatriz Cardoso da Rocha Oliveira, de 17 anos, em Oswaldo Cruz, Zona Norte do Rio. Dias depois, o corpo dela foi encontrado em um valão, no mesmo bairro.

Segundo os agentes, o homem estava tentando se relacionar com a vítima, que não correspondia às investidas dele. No dia do seu desaparecimento, o professor combinou de dar uma carona para Beatriz até a academia. Ele ofereceu uma bebida "batizada" para a jovem e a levou para um motel, onde foi morta a facadas.

Segundo a Polícia Civil da Bahia, o homem já havia sido condenado a 17 anos de reclusão pelo homicídio.

Além de fugir para outro estado, o autor, que é professor universitário, mudou seu nome e permaneceu ministrando aulas pela internet.