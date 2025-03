EM SALVADOR

Professora idosa é espancada por cobrar dever de casa de aluno

Vítima diz que ainda recebeu ameaças de morte e estupro; família do aluno nega versão

Carol Neves

Publicado em 26 de março de 2025 às 09:51

Professora Célia Regina Crédito: Reprodução/TV Record

Uma professora particular de 65 anos, Célia Regina, foi brutalmente agredida pela família de um aluno de 7 anos no bairro Resgate, em Salvador, na última segunda-feira (18). O episódio teria sido uma retaliação após a educadora reclamar do comportamento da criança durante as aulas de reforço. >

Segundo o relato da professora ao programa Balanço Geral, da TV Record, o conflito começou quando ela chamou a atenção do aluno por não realizar os exercícios propostos. "Eu disse: 'menino, você não copiou nada', e ele respondeu 'não copiei, e daí?'. Quando perguntei como iríamos estudar, ele me deu um tapa no rosto", contou Célia. A educadora afirma ter chamado a mãe do garoto, que teria se recusado a ouvir sua versão dos fatos. >

Uma semana depois, a situação se agravou quando o aluno voltou para a aula com um celular para gravar a professora. Célia novamente chamou a mãe, que desta vez apareceu acompanhada da tia e do padrasto da criança. Foi quando a professora foi atacada. "Ele me pegou pelo cabelo e me jogou no chão", descreveu, referindo-se ao padrasto. "Começou uma sessão de tortura com chutes, puxões de cabelo e ameaças de morte e estupro." >

O agressor usava uma arma de choque. "Ele disse que iria me matar e que nada aconteceria com ele, porque seria solto em audiência de custódia, enquanto eu estaria num caixão." >

Família nega>

No momento da agressão, outros alunos menores assistiram à cena, ficando assustados. Desde então, a professora tem evitado sair de casa, tentando se recuperar do trauma físico e psicológico. >

Em resposta às acusações, a família do aluno apresentou uma versão diferente. A mãe, que não quis se identificar, alegou que Célia maltratava a criança durante as aulas. O advogado da família afirmou que o menino sofria "tratamento agressivo" e ameaças. Ainda segundo a defesa, um áudio teria captado a professora empurrando o aluno e chamando-o de "palhaço arruaceiro".>