PARALISAÇÃO

Professores da UFRB aprovam início de greve na próxima segunda-feira

Uma assembleia realizada na manhã desta quinta-feira (9) pela Associação dos Professores Universitários do Recôncavo (Apur Sindicato) aprovou a declaração de greve dos professores da Universidade Federal do Recôncavo (UFRB). Com a decisão, as atividades de ensino na instituição serão paralisadas a partir da próxima segunda-feira (13).

A greve foi aprovada após votação dos docentes presentes na reunião. Ao todo, foram 266 votos, sendo que 221 votaram a favor da interrupção das atividades, 36 contra e 9 abstenções. Após a decisão pela paralização, uma segunda votação foi feita para definir o início da greve no dia 13 de maio, com 191 votos favoráveis, 44 contrários e 12 abstenções.

Com a decisão, a UFRB se torna a terceira universidade federal da Bahia a declarar greve. No dia 25 de abril a Universidade Federal da Bahia (Ufba) declarou greve dos docentes em assembleia realizada pelo Sindicato dos Professores das Instituições Federais de Ensino Superior da Bahia (Apub Sindicato). A decisão contemplou as reivindicações dos docentes da Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB), que também pararam as atividades.