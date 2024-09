PARALISAÇÃO

Professores da Uneb declaram estado de greve

Professores da Universidade do Estado da Bahia (Uneb) aprovaram estado de greve nesta segunda-feira (16). Durante assembleia, a categoria decidiu que vai aguardar uma nova proposta do governo antes de deflagrar a greve por tempo indeterminado. A próxima rodada de negociações está prevista para ocorrer na quinta-feira (19).

As demandas dos docentes vão além da questão salarial. O coordenador-geral da Associação dos Docentes da Uneb (Aduneb), Clóvis Piáu, destacou que o governo não tem dialogado sobre outros pontos, como promoções, progressões, adicionais de insalubridade e a ampliação do quadro docente.

De acordo com o professor João Borges, Coordenador de Comunicação da ADUNEB, caso a proposta de quinta-feira não sinalize uma mudança de postura por parte do governo, a greve pode ser o próximo passo.

Na assembleia, os docentes alegaram descontentamento e a indignação com a falta de vontade política do Governo da Bahia durante as negociações. Segundo os sindicalistas, a categoria tenta diálogo com o governo desde janeiro de 2023, mas as tentativas só ganharam "tração" após o indicativo de greve aprovado em junho deste ano. Desde o início de 2023, 14 reuniões ocorreram, com outras quatro sendo canceladas pelo governo.