CAMAÇARI

Programa arrecada quase 60 toneladas de resíduos recicláveis no primeiro semestre de 2024

A unidade da Casa Soma, no Centro Comercial de Camaçari, arrecadou, no primeiro semestre de 2024, quase 60 toneladas de resíduos recicláveis. Este número representa um aumento de 10,4% em relação ao primeiro semestre de 2023, quando pouco mais de 53 toneladas foram coletadas.

O resultado foi possível graças ao esforço de moradores do município cadastrados no so+ma vantagens. A iniciativa, promovida pela startup so+ma com o patrocínio da Braskem, conta atualmente com 2.045 participantes.

A comerciante Vera Lima, de 62 anos, é um das que contribuíram para o programa. Ela arrecadou 136 kg de resíduos recicláveis entre janeiro e junho deste ano. Moradora do bairro do Gravatá, Vera já reuniu um total de 863 kg de materiais recicláveis desde 2022, quando começou a participar da ação.

"A partir do momento em que fui apresentada ao programa, comecei a separar embalagens de vidro, papelão e latinhas na minha casa e com os vizinhos mais próximos, coisas que antes, com certeza, jogaria no lixo comum. Essa iniciativa é valiosíssima, não só pelos benefícios que posso trocar, como alimentos, mas, por ajudar a cuidar do meio ambiente e melhorar a vida de todos nós", destaca a comerciante.