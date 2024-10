VAGAS ABERTAS

Programa de trainee oferece emprego com salário de até R$ 7,5 mil na Bahia

Inscrições permanecem abertas até o dia 28 de outubro.

Da Redação

Publicado em 1 de outubro de 2024 às 10:14

Oportunidade é realizada pela Bracell e MS Florestal Crédito: Divulgação Bracell

Estão abertas as inscrições para o Programa de Trainee 2025 da Bracell, líder global na produção de celulose solúvel, na Bahia. O programa oferece cerca de 70 vagas, com remuneração de R$ 7.500, e as inscrições permanecem abertas até o dia 28 de outubro.

Podem se candidatar graduados que completaram seus cursos a partir de dezembro de 2022 ou que irão concluir a formação acadêmica até dezembro de 2024. Na Bahia, as oportunidades são para Camaçari, Alagoinhas, Feira de Santana e Entre Rios. Ainda há vagas para São Paulo e Mato Grosso do Sul.

Para se candidatar, é desejável ter conhecimento de inglês (não obrigatório), disponibilidade para trabalhar 44 horas semanais em regime 100% presencial e flexibilidade para viagens e mudança de cidade ou estado. Os interessados devem se inscrever pelo site da Bracell.

Programa dura 2 anos

Com duração de 24 meses, o programa é aberto a estudantes de todos os cursos de bacharelado e licenciatura nas áreas de exatas, humanas e biológicas. Além disso, os aprovados terão acesso a uma série de benefícios, incluindo participação nos lucros, seguro de vida, assistência médica e odontológica, vale-alimentação e plano de previdência privada.

Marcela Fagundes, gerente de Recrutamento e Seleção da Bracell, afirma que o interesse dos recém-formados em integrar a companhia tem crescido significativamente. Entre 2022 e 2023, o número de inscritos mais que dobrou, passando de 8 mil para 17 mil.

Segundo ela, esse aumento reflete a reputação da empresa como líder em práticas sustentáveis e seu compromisso com o desenvolvimento profissional dos colaboradores. “Os jovens profissionais buscam empresas que ofereçam oportunidades de carreira alinhadas aos seus valores e preocupações ambientais” afirma.

Além disso, o programa proporciona uma experiência abrangente e imersiva, permitindo que os participantes atuem em diversas frentes da companhia. Desde atividades administrativas em escritórios até operações logísticas, industriais e florestais no campo, os candidatos têm a oportunidade de obter uma visão 360° de todas as operações da empresa. “Essa abordagem multifacetada não só enriquece o aprendizado, mas também prepara os novos talentos para enfrentar os desafios dinâmicos do setor”, ressalta Marcela.

Processo seletivo é online

O processo seletivo para o Programa de Trainee é totalmente online e inclui diferentes etapas, como teste de aptidão, teste de inglês, dinâmica de grupo, painel final virtual, entrevista individual e, finalmente, a contratação. Os candidatos aprovados serão notificados na primeira quinzena de dezembro, com início das atividades previsto para o começo de fevereiro de 2025.