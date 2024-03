TECH

Programa gratuito de formação com Google Cloud segue com inscrições abertas até domingo (3)

Formação é indicado para iniciação da carreira

Publicado em 28 de fevereiro de 2024 às 16:27

Computadores Salvador Tech-HUB_Foto_Jefferson Peixoto_Secom_Pms Crédito: JEFFERSON_PEIXOTO

Com foco na capacitação do público jovem, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec) viabilizou a oferta do curso gratuito Google Cloud Computing Foundations. A iniciativa é realizada através da parceria entre o Salvador Tech e o Google Cloud, e os interessados devem se inscrever até o próximo domingo (3) através do site.

O Google Cloud Computing Foundations é uma academia de módulos on-line com foco no aprendizado dos fundamentos da computação em nuvem, uma das tecnologias mais demandadas dos últimos anos. O programa de formação é indicado para iniciação da carreira, através do aprendizado e conexão com às oportunidades do mercado de trabalho.

Participantes com pouco ou nenhum conhecimento da nuvem podem se inscrever. Entre os pré-requisitos básico é necessário ter noções de lógica de programação; saber navegar por linhas de comandos de Linux e compreender como os computadores se comunicam, através dos protocolos de rede.

O gerente de negócios criativos e digitais da Salvador Tech, Yuri Dias, explica que a capacitação apresenta uma visão geral detalhada de conceitos básicos sobre nuvem, Big Data e machine learning, além de explicar o papel do Google Cloud. De acordo com o gestor, o curso é mais uma grande iniciativa do Salvador Tech, que conta atualmente com mais de 18 mil pessoas cadastradas na plataforma virtual, tendo acesso a cursos para as carreiras digitais mais requisitadas pelo mercado de trabalho.

“A Prefeitura acredita que capacitar os talentos da nossa população é uma das formas de gerar oportunidades de transformação de vida, no mercado que remunera bem e carece de profissionais capacitados”, pontua.

O Google Cloud Computing Foundations tem carga horária total de 40h, sendo 11h de ensinamentos teóricos e 24h com atividades práticas. A capacitação está dividida em quatro cursos on-line que apresentam os pilares da tecnologia de nuvem: infra, redes, data e inteligência artificial.

Durante o aprendizado, os participantes passam por aulas com a participação online e ao vivo de engenheiros do Google Cloud. O conteúdo teórico e prático está disponível na plataforma de aprendizagem da capacitação.

Ao final de cada módulo, o aluno poderá resolver os laboratórios de desafio e coletar “skill badges”. A plataforma oferta 28 laboratórios práticos com acesso aos recursos do Google Cloud Platform. Após a conclusão do curso, os participantes recebem o certificado.