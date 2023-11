Programa Invista Salvador: multinacional francesa vai gerar mais de 600 empregos na capital

Prefeito Bruno Reis na inauguração da Leroy Merlin. Crédito: Valter Pontes / Secom PMS

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, destacou nesta quinta-feira (30), durante inauguração da primeira loja da Leroy Merlin, no Horto Bela Vista, os resultados do programa Invista Salvador, iniciativa lançada em agosto passado que visa divulgar e posicionar a capital baiana como um terreno propício para o desenvolvimento de novos negócios.



A multinacional francesa, presente em 11 países, com mais de 88 mil colaboradores e 464 lojas, é a primeira grande empresa que chega a Salvador a partir do programa. A loja possui 20 mil metros quadrados e vai gerar mais de 600 empregos diretos e indiretos para a cidade.

“Quando soubemos que a Leroy tinha o desejo de se instalar aqui em nossa cidade, havia muitos desafios, mas eu tinha a exata compreensão e noção do quanto era importante termos uma rede internacional aqui em Salvador. E todos os que trabalharam aqui, em parceria com a Prefeitura, sabem da nossa celeridade, da nossa agilidade para que essa obra acontecesse”, frisou o prefeito.

“Vejam o quanto essa unidade é importante para nossa economia. No período das obras, ela gerou milhares de empregos. Agora, com a inauguração, 350 empregos diretos e mais de 300 empregos indiretos foram criados. São mais de 60 fornecedores locais que prestarão serviço”, acrescentou o chefe do Executivo municipal.

Bruno Reis também ressaltou os esforços municipais para captação de grandes empreendimentos para a capital baiana. O Invista Salvador, conforme pontuou o prefeito, possui três pilares: melhoria do ambiente de negócios, com uma série de medidas de desburocratização; atendimento ao empreendedor, que vai identificar e auxiliar empresários que queiram investir; e inteligência de mercado, com a realização de estudos econômicos que forneçam base técnica para os interessados.

“O Invista Salvador pega na mão de quem quer empreender, de quem quer investir, porque aqui a gente vê o empresário, o empreendedor, como alguém que vai gerar riqueza para nossa cidade. Por isso, o programa oferece um conjunto de estímulos e incentivos fiscais para gerar mais negócios. Só assim a gente vai conseguir acabar com as desigualdades sociais”, acrescentou o prefeito.

Secretária de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda (Semdec), Mila Paes reforçou que a chegada da Leroy Merlin é a concretização das ações de atração de empresas e de atendimento a investidores do município: “É a primeira grande empresa nova que chega na cidade através de pilares do programa”.

Já o diretor de Desenvolvimento, Expansão e Relações Institucionais da Leroy Merlin, Renato Augusto Coltro, avaliou o apoio do município para a implantação da loja. “Vemos muito potencial em Salvador, pela sua população e pela oportunidade de ajudar a desenvolver a cidade. O Invista Salvador nos ajudou a fazer todo o processo de aprovação e de licenciamento de maneira muito profissional, fluida e profunda”.

O executivo contou ainda que a empresa obteve o benefício do IPTU Verde, no qual a Prefeitura de Salvador oferece descontos no tributo para empreendimentos que contemplem práticas e ações de sustentabilidade.

“Obtivemos uma certificação internacional americana, que reúne mais de 30 requisitos sustentáveis e ambientais de obra, comprovando que o prédio foi feito, concebido e executado respeitando o meio ambiente. E aí, no final, conseguimos esse benefício do IPTU Verde, que é muito importante para o nosso projeto”, emendou.

Setor atacadista

Pela manhã, o prefeito Bruno Reis participou da abertura de mais uma unidade do Assaí Atacadista, na Avenida Paralela. Com 8 mil metros quadrados, esta é a maior loja da rede em funcionamento no estado, sendo responsável por gerar cerca de 500 empregos, entre diretos e indiretos.