Programa vai vender Salvador para outras áreas além da Cultura

Prefeito apresenta programa para empresários. Crédito: Betto Jr./ Secom

Salvador é a cidade do carnaval, e isso todo mundo já sabe. Assim também como é a cidade da música, das praias, das festas, da religiosidade e da cultura negra. Mas um novo programa lançado nesta terça-feira (1) quer tornar a capital baiana também o local para investir em áreas como saúde, logística e tecnologia. O objetivo é divulgar oportunidades, desburocratizar processos e oferecer suporte a quem quiser investir.



Na prática, o programa Invista Salvador vai atuar em três eixos. Uma das vertentes será de desburocratização do processo para implantação de novos negócios na cidade. Um exemplo citado durante o lançamento é o desenvolvimento do setor de saúde da cidade, como a inauguração do Hospital Mater Dei e do novo Star Aliança. Outras áreas em expansão são as de novas startups e tecnologias, e da construção civil.

Para abrir uma nova empresa ou ampliar um negócio para outros setores da economia são necessários uma série de documentos e tributos que podem retardar ou até mesmo inviabilizar o projeto. Em maio, a prefeitura criou um comitê responsável por pensar formas para tornar esse processo menos burocrático, mais barato e acessível. Essa iniciativa foi pensada para fazer parte do Invista Salvador.

O local escolhido para o lançamento do programa foi o Centro de Convenções, na Boca do Rio, espaço dedicado sobretudo ao turismo de negócios. O prefeito Bruno Reis (União Brasil) citou o PDDU e a Louos como esforços do Município para melhorar o ambiente de negócios da cidade, frisou que o tempo médio para abrir uma empresa em Salvador é de 6h e que estímulos e incentivos ficais ajudaram a economia nos últimos anos.

“Salvador é uma cidade ainda muito desigual. Quando a gente compara os dados per capita, estamos sempre nas últimas colocações do Brasil em PIB, renda, arrecadação. Nós consideramos que o maior programa social de qualquer Prefeitura é o desenvolvimento econômico e a geração de emprego. Esse programa é justamente para isso: estar mais próximo do empresariado, melhorar ainda mais o ambiente de negócios, desburocratizar, pegar na mão de quem quer investir e dar condições para que isso aconteça”, disse.

O segundo eixo trata da divulgação dessas medidas para além de Salvador. O objetivo é vender a cidade no Brasil e no mundo como um local com potencial para receber investimentos e fazer dinheiro, como já acontece relacionado ao turismo. O prefeito citou feiras, congressos e outros eventos de negócios realizados no país como espaços para promoção.

A agenda inclui um lançamento, em setembro, durante um evento sobre o Fundo de Investimento Imobiliário, em São Paulo. “No dia 8 estarei fazendo uma palestra na Fiesp para empresário, vou falar de iluminação público e também sobre esse novo momento que vive Salvador. Vou apresentar a cidade”, disse o prefeito.

Dados e acompanhamento

O terceiro e último eixo do novo programa diz respeito ao acompanhamento dos investidores. A secretária municipal de Desenvolvimento Econômica, Emprego e Renda (Semdec), Mila Paes, explicou que foi criado um núcleo na pasta para acompanhar o investidor, atender as demandas dele e ajudar a ter a melhor experiência. O objetivo é identificar quais são as necessidades e apresentar soluções.

“Não adianta promover e dizer que a cidade é boa de se investir se não há um ambiente favorável. A gente vem trabalhando nesse pilar há um bom tempo. Temos várias entregas que, muitas vezes, os próprios empresários desconhecem, como um conjunto de benefícios tributários e fiscais. E, muitas vezes, não é apenas o benefício fiscal que atrai o investidor, mas outras questões, por isso, a importância do programa”, afirmou.

Ela destacou o avanço de cinco posições que Salvador teve na última edição do Índice de Concorrência dos Municípios (ICM), ranking organizado pelo Governo Federal, e explicou que um canal será lançado nos próximos dias com as informações do programa.

O economista Gesner Oliveira fez uma palestra no lançamento do programa Invista Salvador e falou sobre o cenário econômico no país e no mundo. Professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e coordenador do Centro de Estudos de Infraestrutura & Soluções Ambientais, ele destacou que o contexto econômico mundial abre oportunidades.

“Iniciativas como essa (Invista Salvador) são importantes para aproveitar estas oportunidades. Esse programa resume aquilo que o Brasil precisa. O país precisa de empreendedorismo, simplificar as coisas para que a economia funcione e gere oportunidades”, afirmou ele, que é PhD em Economia pela Universidade da Califórnia e foi presidente da Sabesp, empresa de saneamento básico de São Paulo.