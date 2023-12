Programação de Natal do Centro Histórico recebe Rota dos Presépios

Programação do Natal de Salvador foi retomada após dois dias de chuvas. Crédito: Bruno Concha/Secom PMS

Natal é tempo de celebrar a tradição do nascimento de Jesus: foi com esse pensamento que foi montado no Centro Histórico um circuito especial com paradas em presépios públicos ou familiares, que homenageiam a data a partir da representação física da Sagrada Família e do primeiro Natal. A iniciativa, que tem apoio da Prefeitura, segue até o dia 6 de janeiro.



Por meio da rota, visitantes e apreciadores da arte dos presépios podem prestigiar as mais diversas versões do nascimento de Cristo. As cenas foram montadas em estabelecimentos comerciais como bares e restaurantes, além de instituições e em casas de moradores do Centro Histórico.

O empresário e artesão Rodrigo Guedes, juntamente com a família, mantém uma tradição de décadas no bairro do Santo Antônio Além do Carmo, tanto na concepção e criação do presépio familiar, como na organização das rezas tradicionais do período junino, a exemplo da Trezena de Santo Antônio em ritmo de ijexá.

"Desde crianças fomos inseridos neste contexto dos presépios em casa, com a tradição que veio de meus avós, meus pais e hoje chegou a mim essa responsabilidade. Um diferencial que gostamos de trabalhar é com material reciclado, papel, argila e folhas secas, seguindo a tradição de São Francisco de Assis, mantendo esse legado religioso, que hoje vem se perdendo nas casas e no meio público, para celebrar o nascimento de um rei. É uma mistura de história e arte", diz.

Além dos estabelecimentos comerciais, instituições e moradores, um grande presépio foi montado no Largo do Santo Antônio além do Carmo, com a colaboração coletiva de diversos artistas. A obra também está exposta gratuitamente para visitação até o dia 6 de janeiro.

Confira os locais da Rota dos Presépios

Ateliê Rei do Mosaico

Endereço: Rua Direita do Santo Antônio Além do Carmo

Horário de Visitação: Quinta a domingo, das 16h às 20h

Associação Protetora dos Desvalidos - SPD

Endereço: Largo do Cruzeiro de São Francisco, 17 - Pelourinho

Horário de Visitação: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h

Casa da Devoção Popular a Santo Antônio / Rodrigo Guedes

Endereço: Rua Direita do Santo Antônio, 559 - Santo Antônio Além do Carmo - Em frente ao Yolo Café.

Horário de Visitação: Sábado e domingo, das 15h às 20h

Igreja da Venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora da Conceição do Boqueirão

Endereço: Rua Direita de Santo Antônio, 60 - Santo Antônio Além do Carmo

Obs.: O Presépio fica na área externa da igreja - 24h

Igreja Nossa Senhora da Piedade e Recolhimento do Bom Jesus dos Perdões

Endereço: Rua dos Perdões, 110 - Santo Antônio Além do Carmo

Horário de Visitação: Segunda a sábado, às 7h; quinta às 17h30, e domingo às 10h e 16h

Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos

Endereço: Largo do Pelourinho, s/n - Pelourinho

Horário de Visitação: Segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h às 17h

Instituto Negra Jhô

Endereço: Rua das Laranjeiras, 10 - Pelourinho

Horário de Visitação: 10h às 17h

Museu Nacional de Enfermagem do Cofen - MuNEAN

Endereço: Rua João de Deus, 5 - Pelourinho

Horário de Visitação: Segunda-feira: 12h às 17h - Terça a sexta: 9h às 17h - Sábado: 10h às 13h

Museu da Gastronomia Baiana

Endereço: Largo do Pelourinho, 13/19 - Pelourinho

Horário de Visitação: Segunda a domingo, das 11h30 às 15h30

M.E. Ateliê da Fotografia

Endereço: Ladeira do Boqueirão, 6 - Santo Antônio Além do Carmo

Horário de Visitação: Sexta-feira, das 17h às 19h; sábados e domingos, das 16h às 19h

Paróquia de Santo Antônio Além do Carmo

Endereço: Largo de Santo Antônio Além do Carmo, 6 - Santo Antônio Além do Carmo

Horário de Visitação: Segunda, quinta e sexta, das 8h às 17h; terça e quarta, das 19h às 20h30; domingo, das 8h às 11h

Pousada Beija Flor

Endereço: Rua Direita do Santo Antônio, 259 - Santo Antônio Além do Carmo

Horário de Visitação: Segunda a domingo: 10h às 18h

Pousada Des Arts

Endereço: Ruas Direita do Santo Antônio, 90 - Santo Antônio Além do Carmo

Horário de Visitação: Quarta a domingo, das 12h às 18h

Pousada do Boqueirão

Endereço: Rua Direita de Santo Antônio, 48 - Santo Antônio Além do Carmo

Horário de Visitação: Segunda a domingo, das 7h às 19h

Abará da Vovó

Endereço: Rua Direita de Santo Antônio, 16/18, Cruz do Pascoal - Santo Antônio Além do Carmo

Horário de Visitação: Terça a sábado, das 15h às 22h

Antique Bistrô

Endereço: Rua do Carmo, 6 - Santo Antônio Além do Carmo

Horário de Visitação: Terça a sábado, das 12h às 21h - Domingo: 12h às 19h

Boteco do Viajante

Endereço: Rua Maciel de Baixo, 15 - Pelourinho

Horário de Visitação: Segunda a domingo, das 11h30 às 19h30

Obs.: o restaurante estará fechado nos dias 25, 30, 31 de dezembro e 1º de janeiro

Cantina da Lua

Endereço: Praça 15 de novembro, 2, Terreiro de Jesus - Pelourinho

Horário de Visitação: Segunda a domingo, das 15h às 22h

Casa de Farinha

Endereço: Rua Direita do Santo Antônio, 97 - Santo Antônio Além do Carmo

Horário de Visitação: Quinta, das 18h às 22h; sexta e sábado, das 11h30 às 22h; e domingo, das 11h30 às 18h

Chocolates Marrom Marfim

Endereço: Rua Gregório de Matos, 17 - Pelourinho

Horário de Visitação: Segunda a quinta, das 10h às 20h; sexta e sábado das 10h às 23h; e domingo, das 10h às 20h

Fera Petiscaria e Bar

Endereço: Rua Direita do Santo Antônio, 390 - Santo Antônio Além do Carmo

Horário de Visitação: Quarta-feira, das 16h às 21h; quinta a sábado, das 12h às 22h; e domingo, das 12h às 20h

Maria Mata Mouro

Endereço: Rua da Ordem Terceira, 8 - Pelourinho

Horário de Visitação: Segunda a domingo, das 11h30 às 21h

Oxente Bistrô

Endereço: Rua das Portas do Carmo, 3 - Pelourinho

Horário de Visitação: Terça a quinta, das 17h às 20h

Padoca do Carmo

Endereço: Rua do Carmo, 13 - Santo Antônio Além do Carmo

Horário de Visitação: Segunda a sexta, das 8h30 às 11h30; sábados, domingos e feriados, das 8h às 20h

Panificadora Santo Antônio

Endereço: Rua Direita de Santo Antônio, 77, Térreo - Santo Antônio Além do Carmo

Horário de Visitação: Segunda a sábado, das 6h30 às 19h; domingo, das 7h às 12h

Pelô Bistrô

Endereço: Rua das Portas do Carmo, 6 - Pelourinho (no Hotel Casa do Amarelindo)

Horário de Visitação: Segunda a domingo, das 10h às 20h

Tropicália Gelato & Caffé

Endereço: Rua da Misericórdia, nº 7, loja 3 - em frente ao Museu da Misericórdia

Horário de Visitação: Segunda a domingo, das 10h às 19h

Ziggy Pizza Pub

Endereço: Rua Direita do Santo Antônio, 13 - Santo Antônio Além do Carmo

Horário de Visitação: Quarta a domingo, das 18h às 23h

Álvaro Lessa

Endereço: Ciqueira Campos, 63 - Santo Antônio Além do Carmo

Horário de Visitação: Segunda a domingo, das 17h às 20h

Dora

Endereço: Rua dos Ossos - Santo Antônio Além do Carmo

Horário de Visitação: Segunda a domingo, das 17h às 20h

Marijones

Endereço: Rua Direita do Santo Antônio Além do Carmo

Horário de Visitação: Segunda a domingo, das 17h às 20h

Gabriela

Endereço: Rua dos Adobes, 63 - Santo Antônio Além do Carmo