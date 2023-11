Programação do Natal em Salvador terá túnel no Centro Histórico; saiba como será

Sob o tema "Salvador Brilha com Você", o principal cenário do Natal de Salvador será no Centro Histórico. Neste circuito, serão 25 milhões de microlâmpadas para deixar o Centro no clima natalino.



A partir do dia 6 de dezembro, um Túnel Cenográfico será montado da Rua Chile até a Praça da Sé. As novidades foram divulgadas pela prefeitura, nesta quinta-feira (30).



O túnel de som e luz terá três corredores, sendo o primeiro do final do Hotel Fera até a Câmara Municipal, com 160 metros. O segundo será do Palácio Thomé de Souza até o início da Praça da Sé (100 metros). Já o terceiro túnel será na rua lateral da Praça da Sé, com 140 metros.