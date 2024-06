PREMIAÇÃO

Projeto da Prefeitura de Salvador recebe menção honrosa da ONU

Ao todo, 100 programas de 73 países foram inscritos na premiação, dos quais dois projetos brasileiros se destacaram. Além do “Marias na Construção”, a "Central de Intermediação em Libras (CIL) ", realizada pela prefeitura de São Paulo e que oferece comunicação em língua de sinais no acesso aos serviços públicos do município para pessoas com deficiência auditiva e surdas, foi lembrada na categoria “Inovação”.

Além do Brasil, os países premiados foram: Colômbia, Equador, Alemanha, Indonésia, Jordânia, Letônia, Portugal, República da Coreia, África do Sul, Tanzânia e Tailândia. A entrega do prêmio será feita na Cerimônia de Premiação do Serviço Público da ONU, a ser realizada no encerramento do Fórum de Serviço Público da ONU, em 26 de junho, na cidade de Incheon, na Coreia do Sul.