ESSE VERÃO É MEU

Projeto do Instituto Heineken já apoiou 900 ambulantes de Salvador

O projeto é uma parceria com a Aliança Empreendedora

Da Redação

Publicado em 20 de agosto de 2024 às 15:19

Instituto Heineken

O Instituto Heineken apoiou cerca de 900 ambulantes em Salvador, capital baiana, durante dois anos com o projeto Esse Verão É Meu, que busca incentivar vendedores de bebidas no aumento de geração de renda e condições mais dignas de trabalho, entre outros benefícios. O projeto é uma parceria com a Aliança Empreendedora.

No primeiro semestre desse ano, em todo Brasil, o instituto apoio mais de 6 mil ambulantes com ações de capacitação e suporte, incluindo grandes eventos como o show de Madonna no Rio e Carnavais de Olinda e Recife. Desses profissionais, 58% foram beneficiados na região Nordeste e 41% no Sudeste durante as festividades que ocorreram. Até dezembro, a meta é impactar positivamente mais 500 profissionais informais, além de expandir as iniciativas em Salvador.

Nesse primeiro semestre, foram oferecidas formações gratuitas sobre gestão financeira e planejamento com o objetivo de apoiar os empreendedores no dia a dia de seus negócios. Além disso, o Instituto Heineken distribuiu kits de higiene, identificação e ferramentas de trabalho, como guarda-sol e isopor para guardar e conservar produtos.

“Enquanto Grupo Heineken, organizamos e apoiamos diversos eventos e, por isso, nos preocupamos em olhar com cada vez mais atenção, respeito e cuidado para quem faz parte da nossa cadeia de valor. Os ambulantes, assim como os catadores de recicláveis, são fundamentais nisso, pois fazem os nossos produtos chegarem diretamente nas mãos dos consumidores”, diz a gerente executiva do grupo, Vânia Guil.

Ela destaca a importância da Bahia na estratégia. “Salvador é uma cidade rica em cultura e em belezas naturais, o que atrai turistas e faz com que a presença de vendedores ambulantes seja grande e de extrema relevância para não somente suprir a alta demanda do comércio, mas, também, para fazer com que o nosso portfólio possa chegar na mão dos consumidores”, explica Vânia. Por esse motivo, segundo a executiva, a região foi escolhida para ser o principal polo do programa.

O programa Esse Verão É Meu oferece formação com conteúdos adaptados à realidade e necessidade daqueles que empreendem no ramo. Ao longo do projeto, os participantes também podem realizar compras de mercadorias das marcas Heineken ou de concorrentes. A participação nos treinamentos e as compras de mercadorias geram pontos que podem ser trocados por produtos diversos, dentro da plataforma Esse Verão é Meu. Durante a formação, também, são selecionados embaixadores que se destacam no engajamento com o projeto, para receberem mentoria de especialistas sobre o tema que precisam desenvolver. Ainda, recebem uma ajuda de custo para dedicação aos encontros e para a capacitação no âmbito dos negócios.