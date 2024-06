OPORTUNIDADE

Projeto 'Jovem Aprendiz Empreendedor' abre 600 vagas em Salvador

Veja como se inscrever

Da Redação

Publicado em 22 de junho de 2024 às 15:53

Vagas são para atuação no Parque Social Crédito: Divulgação/Parque Social

O Parque Social, em parceria com a Prefeitura de Salvador, está com 600 vagas abertas em processo seletivo para o projeto 'Jovem Aprendiz Empreendedor'. Todas as oportunidades são para moradores da capital.

As inscrições serão abertas às 10h do dia 25 de junho, através do site do Parque Social. O processo será encerrado após atingir o total de 1.500 inscritos.

Para participar, é preciso ter entre 14 e 21 anos e ser estudante de escola pública entre o 9º ano do Ensino Fundamental e o 3º ano do Ensino Médio. Ou já ter concluído o Ensino Médio em escola pública.

Também é preciso ter carteira de trabalho sem registro profissional e renda familiar de até meio salário mínimo por cada pessoa.

Após a inscrição no site, os documentos serão analisados e a publicação do resultado será no dia 28 de junho.