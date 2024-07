EDUCAÇÃO E CULTURA

Projeto 'Lanterninha' leva cinema para escolas públicas de Salvador

Mais de 6 mil alunos soteropolitanos vão receber atividades educativas cinematográficas

Da Redação

Publicado em 5 de julho de 2024 às 10:11

Projeto Cine Lanterninha Crédito: Divulgação

Ao longo do segundo semestre, mais de 6 mil alunos da rede pública de Salvador vão receber o projeto Lanterninha, que leva o cinema para as instituições de ensino da capital baiana. Com intuito de fomentar o cinecublismo, estimular o pensamento crítico sobre a produção cinematográfica, o projeto estará passando pelas escolas entre os meses de julho a outubro.

Aulas serão atuadas por professores Larissa Fulana de Tal (do Olhos Abertos audiovisual) e Ramon Courinho, e os alunos que estiverem participando, serão multiplicadores desse conhecimento dentro de suas escolas, compartilhando com seus colegas as aprendizagens, referências e oportunidades de assistir e analisar filmes em grupo.

Os filmes que serão apresentados terão temas variados, sempre oferecendo diferentes perspectivas e formas de perceber o mundo, estimulando debates sobre identidade, pertencimento e o papel da arte nesse contexto. O projeto tem a curadoria das cineastas baianas Iris de Oliveira, Lara Beck e Thamires Vieira, além da pedagoga Gisela Tapioca.

Cine Lanterninha Crédito: Divulgação

Paralelamente às aulas, os alunos das escolas públicas serão levados pela equipe do Lanterninha para a Walter da Silveira, uma sala de cinema pública e gratuita localizada no complexo da Biblioteca Central da Bahia, nos Barris. Ao todo, serão exibidas 40 sessões de cinema com curtas, médias e longas metragens de diversas temáticas para crianças, adolescentes e adultos, incluindo os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

Em 2024, a edição do Lanterninha conta com a homenagem ao cineasta Luiz Orlando da Silva, militante negro e cineclubista que, durante aproximadamente 40 anos - do final dos anos 1970 até seu falecimento em 2006 - foi fundamental na promoção e formação do cinema negro e baiano. O projeto vai produzir e exibir um curta-metragem sobre sua trajetória antes de cada sessão.

Cine Lanterninha Crédito: Divulgação

O projeto Lanterninha foi contemplado nos Editais da Paulo Gustavo Bahia e tem apoio financeiro do Governo do Estado da Bahia através da Secretaria de Cultura via Lei Paulo Gustavo, direcionada pelo Ministério da Cultura, Governo Federal. Paulo Gustavo Bahia (PGBA) foi criada para a efetivação das ações emergenciais de apoio ao setor cultural, visando cumprir a Lei Complementar no 195, de 8 de julho de 2022.