Projeto leva especialista em câncer de pele para ajudar comunidade carente em Boa Viagem

Médica vai examinar pessoas durante evento. Crédito: Divulgação

Acontece neste sábado (29), a partir das 8h30, o projeto Tic Tac Paredão, que faz parte de uma campanha contra o câncer de pele. O projeto será na praia da Boa Viagem, na Cidade Baixa, Salvador.



Durante o evento, a dermatologista Flávia Thomé, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, vai bater um papo com os participantes do projeto e convidados. O objetivo é falar sobre a prevenção da doença e como identificar uma lesão suspeita.



Além da palestra, os participantes que tiverem casos da doença na família, que forem muito expostos ao sol ou apresentarem lesões, serão examinados pela médica.

Natação

Projeto também oferece aula de natação. Crédito: Divulgação

Criado há três anos, o projeto também oferece aulas gratuitas de natação em águas abertas para os moradores da Cidade Baixa.

Sensibilizados com a carência de atividades esportivas gratuitas na região, nadadores promovem as aulas para jovens, adolescentes, adultos, idosos e portadores de necessidades especiais com ou sem prática de esporte.

Os professores não cobram, os materiais são doados pelos frequentadores e o aluguel da sede é pago com a contribuição dos atletas que podem oferece um valor simbólico mensal. O espaço serve como apoio para os alunos e abriga os materiais usados nas aulas.

A Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (Sobrasa) é parceira do Tic Tac Paredão e garante a qualificação dos professores que atuam no projeto. Este apoio se deve ao principal objetivo - a prevenção ao afogamento e o aprendizado do salvamento aquático.

Criação

O nadador Jardiel Luquine é um dos idealizadores do Tic Tac Paredão. Com mais de trinta anos de natação em águas abertas, o “Mestre”,como é chamado pelos alunos, é medalhista baiano. Ao longo da carreira, já fez a Travessia Mar Grande – Salvador quase trinta vezes.