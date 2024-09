ARTE

Projeto “Mapeamento Acessa Mais” apoia artistas com deficiência de Salvador

A iniciativa terá evento de lançamento no dia 13 de setembro

Da Redação

Publicado em 2 de setembro de 2024 às 18:09

Comunidade PCD Crédito: mentalmind | Shutterstock

O projeto “Mapeamento Acessa Mais” é um formulário para que artistas e agentes culturais com deficiência, além de profissionais da acessibilidade cultural, se inscrevam e atinjam um público maior com seus trabalhos. A iniciativa é parte da Semana Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, e terá um evento de lançamento no dia 13 de setembro, no Teatro Experimental da Escola de Dança da UFBA, em Salvador.

A ação foi criada para promover o reconhecimento da participação e contribuição de pessoas com deficiência na cultura, nas áreas do artesanato, artes visuais, audiovisual, circo, dança, literatura, música, performance, teatro e cultura popular. Identificando os artistas com deficiência, a elaboração de políticas públicas que os auxiliem é facilitada, aumentando o apoio recebido por eles.

Além do lançamento do formulário, o evento terá diversas apresentações artísticas, com presença do bloco afro Malê Debalê, e de muitos artistas deficientes, como Carol Guedes, Elinilson Soares e Marcelo Zig. O evento é uma parceria entre o Ministério da Cultura (MINC) e a Universidade Federal da Bahia (Ufba) pela Secretaria de Formação, Livro e Leitura (SEFLI), e terá representantes das duas instituições, além do Ministério dos Direitos Humanos (MDHC).

"O mapeamento é um iniciativa do Ministério da Cultura em parceria com a Escola de Dança da Ufba. O principal objetivo é mapear artistas com deficiências, profissionais com deficiência que trabalham no setor cultural e também agentes culturais que fazem acessibilidade cultural, ou seja, intérpretes de libras, audiodescritores etc", explica o jornalista Ednilson Sacramento. "Em um primeiro momento será lançado um formulário, que as pessoas poderão se cadastrar, colocando seus dados, suas funções, como e onde atuam no setor cultural, e em seguida isso vai servir, depois de dados tabulados, para a implementação e criação de políticas públicas que atendam a esses profissionais".

O projeto é coordenado pelo artista e professor da Escola de Dança da Ufba Eduardo Oliveira, juntamente com a professora Marilza Oliveira. A equipe que lidera o projeto é formada, em sua maioria, por pessoas com deficiência. Para Eduardo Oliveira, o projeto não é só uma maneira de divulgar, mas também de fortalecer e reconhecer a cultura Def no Brasil.

Após o lançamento, serão feitas mais atividades nos dias 14 e 15 de setembro, no Espaço Xisto Bahia, nos Barris. Uma delas é um curso de formação em acessibilidade poética, que acontecerá às 14h, no sábado (14).

A ação será seguida pela Mostra de Cine Poética Def, exibindo curtas metragens de cineastas com deficiência às 17h, e pelo Slam Mãos de Axé, uma batalha de poesia surda no dia 15, às 15h.

A Semana de Luta segue nos dias 20 e 21 de setembro, com eventos de lançamento em Teresina (PI) e Manaus (AM). Lá, serão feitos o lançamento do livro Corpos (In)Visíveis, a roda de conversa “Encruzilhada DEF: diálogos de criação”, e conversas com atores e artista participantes.