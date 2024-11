OPORTUNIDADE

Projeto oferece curso de audiovisual gratuito em Salvador; saiba como se inscrever

Oportunidade é para jovens entre 15 e 29 anos, que sejam inscritos no CadÚnico

Maysa Polcri

Publicado em 14 de novembro de 2024 às 08:58

Aulas terão início em novembro Crédito: Divulgação

O projeto Ogorin, da TV Pelourinho, está com vagas abertas para uma capacitação gratuita em audiovisual, em Salvador. Interessados devem fazer a inscrição até quarta-feira (20). A iniciativa é direcionada para estudantes de escolas e universidades públicas, que tenham entre 15 e 29 anos, inscritos no CadÚnico. A oportunidade faz parte das ações do Novembro Negro.

Serão 60 pessoas selecionadas para participar de 300 horas de aulas práticas e teóricas. Os alunos serão divididos em duas turmas. As inscrições são feitas através do site, e as atividades terão início no dia 25 deste mês, na sede da TV Pelourinho.

As oficinas compreendem as áreas de Fotografia, Edição, Áudio, Produção, Identidades e Cultura, Expressão Corporal e Artes Cênicas.