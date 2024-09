OPORTUNIDADE

Projeto que incentiva o empreendedorismo feminino é realizado em Camaçari

50 mulheres serão capacitadas na segunda edição do projeto na Bahia

Da Redação

Publicado em 13 de setembro de 2024 às 18:29

Empreendedoras Braskem acontece em Camaçari Crédito: Divulgação

Um projeto para qualificar mulheres para empreendedorismo acontece em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), em uma iniciativa da Braskem que chega a sua segunda edição na Bahia.

O Empreendedoras Braskem vai capacitar outras 50 mulheres na cidade. O projeto iniciou as atividades no Horto Florestal de Camaçari no dia 27 de agosto e prossegue pelos próximos quatro meses.

Na capacitação, ministrada pela Junior Achievement Bahia, são apresentados os conceitos de empreendedorismo e livre iniciativa, envolvendo Recursos Humanos, Finanças, Produção, Marketing e Vendas. Ao todo, são 60 horas de aprendizagem em 20 encontros semanais, às terças e quintas-feiras, com turmas nos períodos da manhã e tarde. Durante as aulas práticas, as participantes são divididas em equipes e formam “empresas”. Assim, elas têm a possibilidade de criar seus próprios produtos, elaborando relatórios, calculando lucro e passando por toda a experiência de ter um empreendimento real.