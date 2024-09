VAI ATÉ SÁBADO

Projeto Ser Livre leva ações sociais de bem-estar e beleza para o bairro de Plataforma

A ação social, que já está na sua 12ª edição, ocorrerá no final de linha do bairro de Plataforma, a partir das 8h. Moradores de todas as idades poderão participar. De acordo com Jackson Santos, um dos integrantes da iniciativa, são esperadas até 480 pessoas. "As ações sociais que fazemos são em prol da comunidade, sem fins lucrativos e sem intervenções políticas", ressaltou.