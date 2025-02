IGREJA SÃO FRANCISCO DE ASSIS

Proposta sugere alterar nomes de rua e travessa em Salvador para Rua Giulia Panchoni Righetto

Paulista de 26 anos morreu após teto de igreja no Pelourinho desabar

O vereador Claudio Tinoco (União Brasil) protocolou um projeto de lei na Câmara Municipal de Salvador para prestar uma homenagem póstuma à jovem paulista Giulia Panchoni Righetto, que morreu após o teto da Igreja de São Francisco de Assis desabar no último dia 5. Nesta quarta-feira (12), o acidente completa uma semana .>

A proposta sugere a alteração dos nomes da Rua do Tijolo e da Travessa do Tijolo, situadas nas imediações da igreja, para Rua Giulia Panchoni Righetto. >

"Esta é uma forma de prestar uma homenagem em nome da cidade de Salvador. Fiquei profundamente comovido, pois Giulia era uma jovem de 26 anos com o sonho de conhecer o mundo. E, infelizmente, foi aqui em Salvador que sua vida foi interrompida por essa tragédia", lamentou Tinoco.>

O projeto de lei propõe a alteração do nome dos logradouros localizados nas imediações da igreja para eternizar a memória da jovem paulista. Segundo Tinoco, a homenagem busca reconhecer a perda irreparável.>

“Giulia, com sua trágica perda, deve ser um marco para o fortalecimento de políticas públicas que protejam nosso patrimônio histórico, artístico e cultural. O descaso e a negligência com a preservação desses bens não podem ser permitidos, pois não só comprometem nossa história, como também colocam em risco vidas humanas, como vimos neste lamentável acidente”, afirmou o vereador.>

Na manhã desta terça (11), um protesto de guias de turismo e de personalidades, como Clarindo Silva, cobrou maior preservação do patrimônio histórico de Salvador. Uma coroa de flores foi instalada em frente à Igreja de São Francisco de Assis, em homenagem à Giulia Panchoni Righetto.>

À noite, na Basílica do Terreiro de Jesus, foi celebrada uma missa em memória da jovem paulista. O corpo da vítima foi cremado no domingo, em Londrina (PR), onde moram familiares de Giulia.>

A igreja, no Largo do Cruzeiro, permanece interditada pela Defesa Civil de Salvador. Uma investigação sobre as causas e os responsáveis pelo desabamento está sendo conduzido pela Polícia Federal (PF).>