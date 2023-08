Protesto de ex-funcionários da CSN causa engarrafamento na região da ACM

Um protesto realizado por ex-funcionários da extinta CSN causou engarrafamento no trânsito na Avenida ACM, em frente à Rodoviária, na tarde desta terça-feira (8). Com cartazes, eles param o fluxo no sentido Centro, exigindo pagamento de direitos trabalhistas.



Segundo a Superintendência de Trânsito e Transporte do Salvador (Transalvador), a manifestação tem impactos no tráfego de outras importantes vias da cidade, como a Paralela.



A CSN teve contrato rescindido com a prefeitura de Salvador em 2021, por irregularidades na gestão do contrato. Funcionários da empresa desde então lutam para receber suas verbas trabalhistas.