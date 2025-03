JUSTIÇA

Próxima audiência do 'caso Pix' é marcada para maio: 'Espero que termine logo. É desgastante', diz vítima

Quatro vítimas do golpe e uma testemunha foram ouvidas nesta quinta (13), no Fórum Criminal de Sussuarana

Elaine Sanoli

Publicado em 13 de março de 2025 às 22:51

Fórum Criminal de Sussuarana Crédito: Millena Marques/ CORREIO

A última audiência do "caso Pix", realizada nesta quinta-feira (13), foi finalizada após quatro vítimas do golpe e uma testemunha serem ouvidas. De acordo com uma das vítimas, a próxima audiência foi marcada para o dia 22 de maio. >

As vítimas e a testemunha foram ouvidas no Fórum Criminal de Sussuarana, em Salvador. A primeira audiência, em 18 de fevereiro, ouviu oito pessoas listadas como vítimas no processo. Ao todo, a denúncia do Ministério Público da Bahia (MP-BA) trata de doze casos. >

"Espero que termine logo isso e os réus e condenados devolvam as doações exatas que veio para as vítimas", afirmou um dos atingidos, o ex-policial militar Antonio Paulo Angelini, cujo filho faz tratamento de saúde para dermatite atópica crônica, sindrome de Jó e Síndrome de hiper-IgE. >

Apesar de já ter ter sido ouvido na primeira audiência, ele continua acompanhando as audiências na esperança de um desfecho para o caso. "É desgastante para quem está com filho no hospital sem o dinheiro que eles desviaram", disse. >

Doze denunciados respondem por associação criminosa, apropriação indébita e lavagem de dinheiro. São elas: Marcelo Valter Amorim Matos Lyrio Castro, Carlos Eduardo do Sacramento Marques Santiago de Jesus, Jamerson Birindiba Oliveira, Lucas Costa Santos, Jakson da Silva de Jesus, Daniele Cristina da Silva Monteiro, Debora Cristina da Silva Monteiro, Rute Cruz da Costa, Gerson Santos Santana Junior, Eneida Sena Couto, Thais Pacheco da Costa e Alessandra Silva Oliveira de Jesus. >