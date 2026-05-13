RODOVIAS FEDERAIS

Quais são as BRs com mais acidentes de motocicletas na Bahia? Veja ranking da PRF

Entre janeiro e dezembro do ano passado, foram registrados 1.658 sinistros envolvendo motos no estado

Millena Marques

Publicado em 13 de maio de 2026 às 17:00

BR-324 Crédito: Marina Silva/CORREIO

As motocicletas seguem entre os veículos mais vulneráveis no trânsito das rodovias federais da Bahia. Dados da Polícia Rodoviária Federal mostram que, somente entre janeiro e dezembro do ano passado, foram registrados 1.658 sinistros envolvendo motos no estado. As ocorrências deixaram 1.863 pessoas feridas e provocaram 179 mortes.

O cenário permanece preocupante em 2026. Nos quatro primeiros meses do ano, a PRF contabilizou 555 sinistros envolvendo motocicletas nas rodovias federais baianas, com 655 feridos e 55 mortes. Segundo o levantamento, os casos representam quase metade de todos os sinistros registrados nas estradas federais da Bahia e mais de 30% das mortes no trânsito.

BRs com mais acidentes de motocicletas na Bahia 1 de 5

As BRs 324, 116 e 101 concentram o maior número de colisões com motocicletas. Os trechos localizados em Feira de Santana, Salvador e Vitória da Conquista aparecem entre os pontos com mais registros de acidentes envolvendo veículos de duas rodas.

O perfil das vítimas também chama atenção. De acordo com a PRF, 75% das pessoas envolvidas nos sinistros são homens. O balanço aponta ainda que 544 motociclistas flagrados nas ocorrências não possuíam habilitação para conduzir veículo automotor.

Entre as principais causas dos acidentes estão acessar a via sem observar a presença de outros veículos, responsável por 290 registros, ausência de reação do condutor, com 205 ocorrências, e reação tardia ou ineficiente, identificada em 168 sinistros. Segundo a PRF, os três fatores estão ligados, na maioria dos casos, à falta de atenção dos condutores, frequentemente associada ao uso do celular durante a condução.

Outro comportamento considerado de risco é a circulação de motocicletas no corredor entre veículos de grande porte, como ônibus e caminhões. Nas rodovias, essa prática se torna ainda mais perigosa por causa do deslocamento de ar e da velocidade dos veículos, aumentando o risco de perda de controle da moto e atropelamentos.