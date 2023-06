Qual o melhor caminho para a roça? Como se preparar para pegar a estrada no São João

A expectativa é que o feriado reúna o maior número de veículos nas rodovias do ano. Crédito: Arisson Marinho

A preparação da engenheira civil Bruna Magalhães, 29 anos, para a noite da próxima quinta-feira (22), quando deve sair de Salvador em direção à cidade de Coração de Maria, começa cedo. “Sempre (procuro) estar fisicamente bem, com a mente tranquila, levando algum lanche ou água para qualquer eventualidade. Uma música boa ajuda bastante”.



Ela sabe que provavelmente vai encontrar uma quantidade de carros nas rodovias muito maior do que quando faz o mesmo trajeto em outros períodos do ano. Ainda assim, tenta viajar todos os anos durante o São João. “O festejo, na minha opinião, sempre pede um clima mais bucólico, nem que seja perto da capital”, diz, acrescentando que espera que o retorno seja ainda mais movimentado.

Se assim como Bruna você vai pegar o caminho da roça nos próximos dias, deve estar pronta ou pronto para a tradicional maratona dos festejos juninos nas rodovias baianas. "É o maior fluxo de veículos em todo o ano. Nessa época, é bem complicado, inclusive alguns municípios começam na quarta-feira (21)", adianta a policial rodoviária federal Fernanda Maciel.

Este ano, a expectativa é de mais carros ainda do que no ano passado, já que, em 2022, mesmo com os festejos liberados na maior parte das cidades, muita gente preferiu evitar aglomerações devido à pandemia da covid-19. Agora, a maioria dos tradicionais destinos não tem apenas atrações em festas particulares, mas grandes artistas contratados pelas próprias prefeituras. “O fluxo deve ser mais intenso, principalmente na BR-101, devido às festas”, explica a PRF. A 101 é a rodovia federal que leva a boa parte dos municípios onde há grandes eventos, como Cruz das Almas e Santo Antônio de Jesus.

Por isso, conhecer as estradas federais e estaduais e saber o que esperar delas pode fazer a diferença na viagem. Cada rodovia tem um perfil próprio, ainda que seja possível arriscar que todas vão estar mais carregadas do que estariam em qualquer outro momento do ano - até mesmo a Semana Santa, que é o segundo feriado com maior movimentação de veículos no estado.

Cidade

Oficialmente, o período junino nas estradas começou na última terça-feira (13), data em que se celebra Santo Antônio. Ainda que o fluxo seja menor, ele já acontece em algumas cidades e, por isso, faz parte do período considerado pelo governo do estado e que vai até o dia 30.

Um levantamento feito pela Secretaria de Infraestrutura do Estado (Seinfra), a pedido do CORREIO, identificou os trechos nas estradas estaduais que mais tiveram acidentes no período junino, nos últimos cinco anos. Em primeiro lugar, empatadas com 28 acidentes, estão a BA-046, entre Nazaré e Santo Antônio de Jesus, e a BA-528, no trecho entre Águas Claras e a Base Naval.

De acordo com o superintendente de infraestrutura de transportes da secretaria, Saulo Pontes, o número de acidentes caiu 42% nos últimos dez anos. No caso da BA-528, por exemplo, há uma particularidade por se tratar de um acesso urbano.

“De modo geral, 82,8% dos casos são provocados por imprudência dos motoristas, como falta de atenção e velocidade”, afirma. Em seguida, com pouco mais de 13% de incidência, são acidentes provocados por animais na via.

Ainda que tenha reduzido, o São João costuma trazer, em média,15% a mais de acidentes em comparação a outros dias do ano. Neste feriado, as equipes da Polícia Rodoviária Estadual terão 30 bafômetros para fiscalizar o uso de álcool por parte dos motoristas.

“Como é uma festa popular, a tendência é o povo da capital ir para o interior. Tem um problema com o motorista que a gente chama de ‘motorista de cidade’. Às vezes, a pessoa não tem muita experiência em rodovias e é um período conturbado também pela neblina”, analisa.

Alguns dos principais destinos até contam com mais do que uma alternativa de rota. Para Amargosa, por exemplo, há a possibilidade de ir pela BR-116 e depois BA-046, assim como ir pelo ferry e chegar até a BA-495 ou pela BR-101, depois, a BA-495. Já outros como Senhor do Bonfim passam, obrigatoriamente, pela BR-324.

“Não adianta darmos alternativas porque a tendência dos motoristas é seguir a menor distância, a não ser que alguma rodovia tivesse com algum problema mais sério, como já tivemos em outros momentos rodovias interrompidas por excesso de chuva que rompe barragens em fazendas”.

Saída

Já nas rodovias federais, os 10 trechos que mais tiveram acidentes no passado incluem dois na BR-116, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. Os dois primeiros colocados são entre o km-406 e o km-610, que compreende a estrada entre Feira de Santana e Milagres, e entre o km-711 ao km-830, que vai de Jequié a Vitória da Conquista. Em seguida, vem a BR-101, de Humildes a Santo Antônio de Jesus (km-110 a 220) e de Itamaraju a Teixeira de Freitas (km-661 a 880).

Segundo a PRF Fernanda Maciel, os acidentes costumam ser resultado do maior fluxo de veículos combinados com as características de cada rodovia. Por isso, a orientação dela é que os condutores escolham a rota que já conhecem.

Na BR-324, a terceira com mais acidentes (entre Amélia Rodrigues e Salvador), o principal ponto de atenção é a saída de muitos veículos de Salvador. A cidade é a principal rota terrestre para conectar a cidade a outros municípios baianos. "Ela tem trechos duplicados, o que aumenta a confiança do condutor. Eles aumentam a velocidade e acabam levando a acidentes", diz Fernanda.

Uma das grandes diferenças entre quem cai na estrada no São João e os condutores que já transitam pela BR-324 é justamente o perfil, segundo o supervisor de operações da ViaBahia, Elio Nogueira. Segundo a empresa, que é a concessionária responsável por administrar tanto a 324 quanto a BR-116, a expectativa é que o movimento seja 46% maior do que nos outros dias.

“Aquele público costumeiro, que faz as viagens de Salvador a Feira e vice-versa, já conhece a estrada, sabe onde estão os radares, sabe onde ficam as nossas bases e está mais familiarizado com o nosso 0800”, diz, referindo-se aos números 0800 6000 116 e 0800 6000 324 disponibilizados pela concessionária para emergências na via.

Com esses condutores, a interação é considerada melhor. Por isso, ele reforça que há uma preocupação grande com os motoristas que não têm costume de andar pela rodovia para que se atentem às dicas, inclusive às mensagens dos painéis luminosos.

“Esse público acha que o trecho Salvador-Feira, ou até a BR-101, é mais curto e, por conta disso, deixa de tomar aqueles cuidados, como fazer a revisão básica no veículo não só na parte motora, mas elétrica também, com dispositivos elétricos, luz de freio, farol. Tudo isso entra na fiscalização da PRF”, alerta.

Outros problemas recorrentes são pneus furados, estepes vazios e falta de equipamentos como o macaco. Segundo Nogueira, essas situações ocorrem diariamente na via, assim como casos de carros que ficam sem combustível.

Na operação junina, haverá 10 viaturas extras para reforçar e chegar mais rápido aos atendimentos. Ele ainda chama atenção para o crescente número de motoristas que têm dirigido enquanto digitam no celular, o que é um risco e uma infração gravíssima.

No caso da BR-324, não há alternativa para muitas das pessoas que saem de Salvador. Ou seja: é preciso passar por ela. O que é possível buscar é um horário menos concorrido. “Se eu posso sugerir um horário menos complicado, é a madrugada. Tanto na ida quanto na volta, quanto mais cedo melhor. Pode ser umas 5h da manhã, que o pessoal está com energia, descansado. Mas é preciso estar descansado porque como é praticamente uma reta até Feira, tem muitos casos de sonolência”, acrescenta o supervisor.

Para agilizar as cobranças nas praças de pedágio, todas as cabines estarão funcionando durante o feriado. Ainda assim, a liberação dos veículos é feita de forma dosada, para evitar que ocorram engarrafamentos quando voltarem à via dupla. A quinta-feira deve ser um dia intenso, mas o maior fluxo está estimado para acontecer na sexta-feira. Já o retorno deve der movimentado desde as 10h do domingo (25) até a segunda-feira (26).

“Temos uma previsão bem forte de aumento de tráfego esse ano, porque já tivemos o Carnaval e o pessoal está mais relaxado. Estão pensando mais nas festas e isso vai ser um chamariz para aumentar o fluxo de rodovias”.

Litoral

Moradora de Rio Real, a assistente social Katia Maia costuma receber amigos da capital nesta época do ano. Por isso, sempre avisa das condições diferentes da estrada. Uma alternativa para ela é evitar parte do volume de carros e carretas na BA-093 e na BR-101 e seguir pela Linha Verde (BA-099) durante parte do caminho.

A distância é cerca de 50 quilômetros maior, mas ela avalia que é uma boa opção até "O movimento aumenta muito. Geralmente tem muitos acidentes na BA-093, entre Araçás e Entre Rios, conhecida como a curva do boiadeiro", diz.

Mesmo na BA-099, o fluxo de veículos esperado é grande, chegando a uma estimativa de 128 mil veículos entre quinta e domingo, de acordo com a Concessionária Litoral Norte (CLN), que administra a rodovia.

"Os índices de acidentes têm apresentado importantes reduções ao longo do tempo. A recomendação para continuidade desses resultados é que os condutores observem e obedeçam a sinalização e os limites de velocidade, trafeguem com velocidade compatível com a segurança, façam uso do cinto de segurança e revisem seus veículos antes de pegar a estrada", enfatiza o gerente de operações da CLN, Daniel Ovalhe.

O maior fluxo deve ser na quinta-feira, quando são aguardados 29 mil carros, entre 15h e 20h, e na sexta-feira, com 30 mil veículos, das 8h às 14h. No domingo, a estimativa é de pouco mais de 27 mil condutores na via, com maior intensidade a partir das 15h.

"Pensando nisso, haverá reforço na equipe da rodovia e do pedágio, com operadores atuando como 'papa-filas' quando necessário. Recomendamos que os usuários realizem o pagamento com dinheiro trocado, deste modo o atendimento ocorre com mais celeridade".

Ainda que conhecer as estradas seja importante, o primeiro passo para se preparar para uma viagem como essa é estar em boas condições de saúde, com capacidade para suportar eventuais estresse e fadiga, como alerta o médico do tráfego Antonio Meira Júnior, presidente da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego (Abramet).

"Longos períodos ao volante reduzem a eficiência do motorista e representam risco de sinistros de trânsito devido ao cansaço. Por isso, é importante dormir bem antes de viajar e, se apresentar fadiga, parar em local seguro e descansar", orienta.

Para evitar o estresse, há algumas dicas como sair com antecedência, ouvir músicas relaxantes em volume confortável e interromper a viagem periodicamente para descansar ou mover o corpo. Refeições no trajeto devem ser, preferencialmente, leves.

Ele reforça que a maioria dos acidentes em estradas podem ser prevenidos, além de serem causados, principalmente, por fator humano. "Além disso, a pressa para chegar no destino e depois para voltar para casa leva as pessoas a abusarem da velocidade permitida na via e fazerem ultrapassagens perigosas. Isso somado com o cansaço e o abuso do uso de bebidas alcoólicas só piora a situação", completa.