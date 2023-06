São João: saiba como harmonizar vinhos e comidas típicas

Comidas juninas podem ser harmonizadas com vinho. Crédito: Divulgação

As temperaturas mais amenas e as refeições mais fartas da temporada junina são um convite quase que irrecusável a abrir uma garrafa de vinho. Para reabastecer a geladeira, a adega ou a mala de viagem com os tintos, brancos, rosés e espumantes mais adequados à vasta culinária típica, é preciso pensar em propostas de bebidas mais versáteis.



Até porque dificilmente se come só um prato durante as festas juninas. Tem desde pamonha salgada, cuscuz, amendoim cozido, caldo verde, paçoca de carne de sol, escondidinho; até um xerém com carne ao molho e preparos mais robustos, como buchada e sarapatel. Sem falar nos doces!

É o caso de pensar no vinho como um plus, que não roube a cena do friozinho, da festa cultural, dos momentos em família e amigos e muito menos da gastronomia.

Vinho e comidas típicas juninas: como harmonizar os pratos salgados

A opção mais eclética para beber ao longo das festas juninas é um bom espumante branco, preferencialmente que tenha algum tempo de contato com as leveduras.

Borbulhantes, principalmente os brut, tem o frescor ideal para encarar a leveza de uma boa espiga de milho cozida ou assada. Também não briga na hora de harmonizar com caldos, ajudando com a gordura de alguns; deixa a paçoca de carne de sol e o cuscuz mais palatáveis e acompanham muito bem carnes cozidas. É uma boa opção até mesmo para uma harmonização por contraste com a potência da buchada.

Brancos de boa acidez e com leve passagem por carvalho, como alguns elaborados com a uva Chardonnay, vão bem com pipoca, pamonha salgada e milho verde na manteiga de garrafa.

Caso prefira vinhos tintos, é importante entender que eles vão combinar melhor com as comidas mais robustas da noite: o xerém com carne cozida, o sarapatel, o escondidinho, a paçoca de carne de sol… Para mais versatilidade, prefira os de corpo médio, com taninos presentes, mas macios; de acidez média a alta e até mesmo levemente alcoólicos.

Você pode escolher um vinho elaborado com as uvas Merlot, Cabernet Franc, Carménère, Barbera, Tempranillo, Syrah e Malbec sem passagem por carvalho, além de blends do Dão (em Portugal).

Como a gente sabe que vinho costuma ser uma caixinha de surpresas, não hesite em perguntar ao sommelier ou à sommelière da adega se a bebida escolhida passa nos critérios acima. A pessoa certamente te indicará algo adequado e dentro do preço que você pode pagar.

Vinho e comidas típicas juninas: como harmonizar as sobremesas

As maravilhosas sobremesas, como pamonhas doces, canjicas, munguzás, bolos de tapioca, aipim, de milho e de pé-de-moleque, untuosas e repletas de especiarias, pedem outra proposta. Que tal um bom vinho licoroso?

Diferente dos destilados saborizados de jenipapo, por exemplo, os vinhos licorosos são elaborados a partir da fermentação alcoólica do mosto das uvas, sejam elas tintas ou brancas. O que os diferencia dos demais vinhos tranquilos é a adição de aguardentes de uva ou de um brandy (fortificados, como Vinho do Porto); e/ou vinificação das uvas com nível mais alto de açúcar natural (Colheita Tardia).

A harmonização com sobremesas segue uma regrinha básica: o vinho precisa ser mais doce que a comida. Preparos que têm o leite como base, usam oleaginosas e especiarias pedem vinhos com notas de baunilha, amendoadas e de com passagem por barricas francesas ou americanas.

Espumante Miolo Millésime Brut 2018. Crédito: Divulgação

Sugestões de vinhos:

1. Espumante Miolo Millésime Brut 2018 (R$ 129,90 no site Meu Vinho) – De vinhedos da cidade fria de Garibaldi (RS) nasce este saboroso espumante. Límpido, apresenta coloração amarelo palha com tons esverdeados, perlage fina, abundante e persistente. Nos aromas traz toques de frutas cítricas, pêra, abacaxi e mel; mesclados a aromas típicos do envelhecimento, como pão tostado. Seu paladar é complexo, cremoso, elegante e persistente.

2. Château Ferran Saint-Pierre Entre-Deux-Mers Blanc 2019 (R$ 265 na Cellar vinhos) – De Bordeaux pro seu São João, este é um blend das uvas Sauvignon Blanc (40%), Sémillon (30%), Muscadelle (20%) e Sauvignon Gris (10%). Possui nariz complexo, com aromas de pêras, pêssego e damasco; notas de acácia e um final com especiarias e frutas cítricas, como toranja e lima. Na boca tem ótimo volume, leve nota de madeira ao fundo de uma acidez deliciosa e cítrica.

Artesã Mar De Morros Syrah 2020. Crédito: Divulgação

3. Artesã Mar De Morros Syrah 2020 (R$ 160 no site da vinícola) – Elaborado pela vinícola boutique mineira Artesã a partir de vinhedos plantados a 945 m de altitude, este Syrah de coloração rubi profunda traz aromas de frutas vermelhas frescas, frutas negras (amora), notas mentoladas e de pimenta preta. Na boca tem corpo médio-alto, taninos médios com boa acidez e final persistente.

Morandé Adventure Vigno 2018. Crédito: Divulgação

4. Morandé Adventure Vigno 2018 (R$ 256,34 na Dia Wine) – Blend com 87% Carignan e 13% Syrah advindas de um vinhedo sem irrigação de mais de 65 anos no Maule, no Chile, este vinho é impressionante. Nos aromas traz notas florais, de ervas frescas e de especiarias doces envolvendo sua fruta lembrando amoras, framboesas e groselhas. Na boca tem acidez vibrante, taninos tensos e seu final nítido e persistente.

Barbadillo Pedro Ximénez Sherry. Crédito: Divulgação