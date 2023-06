Do forró ao sertanejo: veja a programação completa do São João em Salvador

Alceu Valença e Targino Gondim se apresentam em Salvador . Crédito: Dilvulgação

Todos sabemos que Salvador vive um grande êxodo na semana de São João. E que a pergunta mais corriqueira é ‘você vai pra onde?’. Se o seu onde, leitor, for aqui mesmo em Salvador, não precisa ficar triste ou nostálgico, porque a capital tem se esforçado para entregar uma programação animada, diversa e cheia de atrativos a forrozeiros dos mais diferentes perfis.



Quem curte uma programação mais pé de serra, com muito trio nordestino, barracas de comidas e bebidas típicas e apresentações de quadrilhas juninas deve ir para o Centro Histórico – onde a programação se espalha da Praça da Sé ao Largo do Santo Antônio.

Mas se a sua pedida é sertanejo, piseiro, arrocha e afins, pode rumar para o Parque de Exposições, por onde vão passar estrelas nacionais que devem arrastar uma multidão.

No Centro da cidade, a programação especial já está acontecendo desde o começo do mês, com as celebrações a Santo Antônio. Mas ganham reforço a partir de quinta-feira, com atrações diárias que vão movimentar os largos Tereza Batista, Quincas Berro D’Água, Pedro Archanjo, além do Largo do Pelourinho, Terreiro de Jesus e Praça da Sé.

Na Cruz Caída, pelo segundo ano consecutivo, será instalada a Arena Arromba Chão, onde acontecerá o II Festival de Quadrilhas Juninas, de quinta a domingo, com participação de sete grupos: Brilho Dona Fé, Forró do Luar, Asa Branca, Germe da Era, Imperatriz do Forró, Forró do ABC e Arraiá das Marias.

No Parque de Exposições a festa começa na quinta e segue até sábado, com sete atrações por noite e artistas como Wesley Safadão, Xand Avião, Maiara e Maraisa, Mari Fernandes, Simone Mendes, Zé Vaqueiro e Tayrone.

Samba Junino

Além destes dois espaços, o bairro de Paripe, no Súrbio, onde os festejos são tradicionais, ganhou uma programação só sua, que contará com dois dias de shows, sexta e sábado.

Mas é claro que festa se espalha pelos quatro cantos da Soterópolis, com os tradicionais Sambas Juninos e arrastões - uma tradição genuinamente da capital. Este ano, a manifestação ganha uma programação especial, no dia 25, no Dique do Tororó.

Grupos de diferentes bairros da cidade desfilarão da Avenida Vasco da Gama em direção ao Dique, onde acontece show especial comandado pelo cantor e compositor Tatau, tendo como convidados Ninha e Reinaldo. O trio promete um repertório caprichado de sambas juninos.

Para ajudar a quem não quer ou não pode viajar, mas não dispensa um bom forró, preparamos esse guia com os principais destaques da festa na capital. Aproveite, escolha seu programa e bom São João.

Praça da Sé

Zéu Lobo e Alcateia dia 17, 17h

Trio Nazaré dia 18, 17h

Geraldo Pita com o Trio Alvorada Nordestina e Banda Forró Daqui dia 23, 17h

Forró Fissura, Zéu Lobo e Alcatéia Banda dia 24, 17h

Forró Fissura, Zéu Lobo e Alcatéia Banda dia 25, 17h

Largo do Cruzeiro do São Francisco

Chita Fina (dia 17, 19h)

Trio Anarriê (dia 18, 19h)

Largo do Pelourinho

Forró Bambu e Repentista Déi Ferreira (Dia 17, 16h30)

Pedro Paes e Repentista Déi Ferreira Dia 18, 16h30

Largo do Santo Antônio

Forró Fissura Dia 17, 18h

Targino Gondim Dia 18, 19h

Forró Fissura, Zéu Lobo e Alcatéia Dia 23, 18h

Forró Fissura Dia 24, 19h

Forró Sextando Dia 25, 18h

Mercado de São Miguel

Geraldo Pita e Alvorada Nordestina Dia 17, 15h

Sijuntô Dia 17, 18h30

Flor de Imbuia Dia 18, 15h

Cruz Caída/Arena Arromba Chão

Quadrilha Germe da Era Dia 22, 19h

Quadrilha Forró do Luar Dia 22, 19h45

Quadrilha Asa Branca Dia 22, 20h30

Quadrilha Arraiá das Marias Dia 23, 20h

Quadrilha Imperatriz Dia 24, 20h

Quadrilha Arraiá das Marias Dia 25, 19h

Quadrilha Forró ABC Dia 25, 20h

Terreiro de Jesus

Alceu Valença, Lara Amélia e Larissa Marques Dia 22

Falamansa, Clayton e Romário e Carneirinho Dia 23

Thiago Brava, Geraldo Azevedo e Gilmelândia Dia 24

Flávio José e Flor de Mandacaru Dia 25

PARIPE

Marcinho Sensação, Kart Love e Nenho Dia 23

Saulo e Pedro Libe Dia 24

PARQUE DE EXPOSIÇÕES

Dorgival Dantas , Wesley Safadão, Thiago Aquino, Xand Avião, Nadson Ferinha, Priscila Senna e Hugo e Guilherme Dia 22

Thiago Brava, Mari Fernandez, Matheus Fernandes, Zé Vaqueiro, Seu Maxixe, Simone Mendes e Clayton e Romário Dia 23

Jorge e Mateus, Maiara e Maraísa, Lauana Prado, Diego e Vitor Hugo, Vitor Fernandes, Tayrone e Jonas Esticadoa Dia 24

Samba Junino

Samba Duro do Garcia Dia 18, 17h

Arrastão Balão de Ouro/Cosme de Farias Dia 18, 15h

Não Deixe o Samba Morrer/Engenho Velho da Federação Dia 20, 15h

Arrastão no Engenho Velho de Brotas Dia 20, 20h

Samba Tororó 40 Anos Dia 23,

Festival de Samba Duro do Engenho Velho de Brotas Dia 23 e 24, 20h

Leva Eu: Samba, Fé e Tradição no Engenho Velho de Brotas Dia 25, 18h

Arrastão do Samba Fama 46 Anos, em Cajazeiras X Dia 25, 11h

Arrastão do Dique do Tororó Dia 25, 11h