Simone, Safadão, Nattan... Onde os artistas vão tocar no São João?

Você já definiu para qual cidade vai durante os festejos juninos? Sabe qual artista vai fazer seu arrasta-pé? Para te ajudar na escolha, desenvolvemos um guia (confira no final do texto) com os locais onde os principais artistas vão tocar na Bahia a partir deste sábado (17) até o dia 2 de julho, Independência da Bahia. Durante esse período, diariamente, vai ter sempre alguma grande atração tocando em algum canto do estado.

Há opções para todos os gostos. Desde a MPB de Vanessa da Mata, indo para o sertanejo de Simone Mendes, o tradicional forró de Elba Ramalho, Solange Almeida e Limão com Mel até o axé de Bell Marques e o pagodão de Léo Santana. “Fico muito feliz de fazer parte da grade de grandes eventos de São João em todo o Nordeste. É uma festa muito especial, que sempre gostei muito, como bom nordestino, e de grande importância cultural e econômica pra região”, enaltece Bell.

No vigor dos seus 70 anos e conhecido pela energia contagiante com que toca no Carnaval de Salvador, Bell Marques vai fazer uma maratona diferente no mês de junho. Na agenda, 18 shows em oito estados do Brasil, metade desses na Bahia. No repertório, músicas de forró, como Riacho do Navio, de Luiz Gonzaga, a quem ele chama de ídolo.

Sem abandonar o pagode, Léo Santana é outro que investiu no ritmo tradicional do período junino ao apostar na música Sentaê, inspirada em Vida de Viajante, de Luiz Gonzaga. “É um clássico do forró na fuleiragem do GG”, explica o artista, que vai fazer oito shows na Bahia até o dia 2 de julho. "São João é uma época que eu sempre amei curtir com a minha família e amigos no interior. Sempre foi uma das minhas festas favoritas. Amo o clima junino”, afirma.

Uma das apresentações que Léo Santana vai fazer é no Forró do Sfrega, festa privada em Senhor do Bonfim. Sabia que o CORREIO vai levar quatro pessoas para o Forró do Sfrega com direito a bate e volta? Clique aqui e saiba como participar.

De acordo com o Governo da Bahia, mais de 280 cidades vão promover festejos juninos gratuitos. Isso torna o estado um polo de atração dos grandes artistas do país. “Na Bahia, o calor humano é diferente, as pessoas têm uma receptividade diferenciada. Até mesmo por conta da distância, nem sempre fazemos shows nessa rota do Nordeste, então é uma grande realização profissional e pessoal para mim também”, diz a sertaneja Lauana Prado, conhecida pelo hit Cobaia.

A cantora goiana escolheu passar o São João entre Valença, Salvador e São Francisco do Conde, onde vai cantar nos dias 23, 24 e 25, nesta ordem.

Dos artistas mapeados para o guia, os que mais vão cantar na Bahia entre os dias 17 de junho e 2 de julho são Nadson o Ferinha e Vitor Fernandes, com 22 apresentações cada. Já quem mais vai cantar no estado num único dia é a dupla Iguinho e Lulinha. Só em 24 de junho, Dia de São João, eles se apresentarão em quatro cidades: Ibicuí, Amargosa, Itatim e Nova Fátima. No total, a dupla sergipana de Canindé de São Francisco vai fazer 17 shows no estado. Em todo o país, são 52 apresentações em junho, um recorde nacional, de acordo com levantamento do jornal Diário do Nordeste, de Fortaleza.

Dos cantores de arrocha mapeados, Thiago Aquino é um dos que lideram o ranking na Bahia. Serão 19 apresentações. “Ainda parece que é um sonho. Chegando e saindo de tantas cidades e ser tão esperado, para mim, é o frio na barriga mais gostoso de sentir”, diz. Já entre as vozes femininas que fazem carreira solo, quem mais vai cantar é Márcia Fellipe, com 21 apresentações, seguida por Solange Almeida, com 16.

No rastro das estrelas

Confira o guia, feito com a agenda divulgada pelos artistas em redes sociais. As apresentações em festas privadas estão sinalizadas.

Nadson o Ferinha

17 - Santa Bárbara

17 – Tucano

18 - Cairu

19 - Eunápolis

20 - Anagé

21 - Senhor do Bonfim

22 - Terra Nova

22 – Santo Antônio de Jesus

22 – Salvador

23 – Cachoeira

23 – Maragogipe

23 – Conceição do Jacuípe

24 – Macajuba

24 – Miguel Calmon

25 – Santo Estevão

25 – Anguera

26 – Araci

26 – Euclides da Cunha

29 - Banzaê

29 – Nova Soure

30 – Esplanada

30 – Paripiranga

Vitor Fernandes



17 – Santa Bárbara

17 – Tucano

18 – Jeremoabo

18 - Tapiramutá

19 - Botuporã

21 - Irecê

22 – Cachoeira

22 – Cruz das Almas

23 – Gandú

23 - Itagibá

24 – Salvador

24 - Conceição do Jacuípe

24 – Pojuca

25 – Piritiba

25 – Miguel Calmon

25 – Laje

26 – Boninal

29 – Macajuba

29 - São Francisco do Conde

30 – Itapicuru

30 - Amélia Rodrigues

01 - Itiruçu (Forró Coffee - evento privado)

Márcia Fellipe

18 - Cafarnaum

18 - Lapão

20 - Souto Soares

21 - Terra Nova

22 - Ipirá

22 - Riachão do Jacuípe

23 – Inhambupe

23 – Mata de São João

24 - Irecê

24 - Seabra

24 - Macaúbas

25 - Alagoinhas

25 - Catu

26 – Paratinga

29 - Banzaê

29 – Santa Brigida

30 - Baianópolis

30 - São Desidério

01 - Bom Jesus da Lapa

01 - Rio Pires

02 – Iuiu

Tarcísio do Acordeon

18 – Tucano

18 - São Domingos

19 - Lençóis

19 – Iraquara

20 – Barra

21 - Ipirá

21 – Itaberaba

22 – Amargosa

22 – Cruz das Almas

23 – Barrocas

23 – Serrinha

23 - Ouriçangas

24 – Senhor do Bonfim (Forró do Sfrega – evento privado)

24 – São Francisco do Conde

24 – Mata de São João

26 – Catu

29 – Itabuna

30 – Governador Mangabeira

30 – Itabuna

01 – Salvador

Limão com Mel

17 – Itabuna

19 – Barra

20 - Pindaí

20 – Mortugaba

21 - Conceição do Jacuípe

21 - Ipirá

22 - Fátima

22 – Quinjigue

23 – Lafaiete Coutinho

23 – Jaguaquara

23 – Euclides da Cunha

24 - Ibicuí (Forró Ticomia – evento privado)

24 – Cruz das Almas

24 – Santo Antônio de Jesus

25 – Senhor do Bonfim

25 – Capim Grosso

25 – Mirangaba

30 – Pintadas

30 - Caém

Thiago Aquino

17 – Serra do Ramalho

17 – Medeiros Neto

18 - Jucuruçu

18 – Prado

21 - Itagibá

22 – Salvador

22 - Camaçari

23 – Tanquinho

23 - Coração de Maria

24 – Senhor do Bonfim (Forró do Sfrega – evento privado)

24 – Feira de Santana

24 - Conceição de Feira

25 – Piritiba

25 – Miguel Calmon

26 – Boquira

26 - São Francisco do Conde

28 – Dias d’Ávila

29 - Ipiaú

29 – Itabuna

Mastruz com Leite

17 – Cafarnaum

17 – Iraquara

18 – Guanambi

20 - Anagé

20 - Condeúba

21 - Irecê

22 – Coribe

22 - São Félix do Coribe

23 - Macaúbas

23 - Iaçu

24 - Ibicuí (Forró Ticomia – evento privado)

24 – Ibirataia

24 - Jequié (Forró da Budega - evento privado)

25 – Amargosa

25 - São Francisco do Conde

26 – Tremendal

Solange Almeida

21 - Uauá

21 - Macururé

22 – Barra do Choça

22 - Ibicuí

22 – Itapetinga

23 – Cruz das Almas

23 – Santo Estevão

24 - São Francisco do Conde

24 – Serrinha

25 - Valença

25 – Castro Alves

25 - São Felipe

01 - Dias d’Ávila

01 – Governador Mangabeira

01 – Salvador

02 – Laje

Pablo

21 - Anagé

22 - Conceição do Jacuípe

22 – Aramari

23 – Itatim

23 – Amargosa

24 - Ipirá

24 – Piritiba

25 – Mairi

25 – Valente

30 – Feira de Santana

30 – Salvador

01 - Simões Filho

01 – Governador Mangabeira

02 - Coração de Maria

Calcinha Preta

17 – Capela do Alto Alegre

17 - Santanópolis

21 - Conceição do Jacuípe

22 - São Francisco do Conde

22 – Candeias

23 - Riachão do Jacuípe

23 - Ipirá

24 - Ibicuí (Forró Ticomia – evento privado)

24 - Jequié

24 - Itagibá

25 – Ibirataia

25 – Gandu

25 – Laje

02 - Amélia Rodrigues

Zé Vaqueiro

21 – Souto Soares

22 – Senhor do Bonfim

23 – Pojuca

23 – Salvador

24 - Ibicuí (Forró Ticomia – evento privado)

24 – Jaguaquara

25 – Serrinha

25 - Riachão do Jacuípe

26 – Tanque Novo

26 – Boquira

30 - Ipiaú

30 - Itiruçu

João Gomes

17 – Medeiros Neto

21 – Senhor do Bonfim

22 – Candeias

22 - São Sebastião do Passé

23 - Itagibá

23 - Jequié

25 – Cachoeira

25 – Cruz das Almas

28 - São Francisco do Conde

28 – Dias d’Ávila

30 – Belo Campo

30 – Salvador

Tierry

17 – Caetanos

18 – Jaborandi

21 – Jeremoabo

23 - Vitória da Conquista

23 – Itapetinga

24 - São Francisco do Conde

25 – Castro Alves

30 - Ipiaú

01 – Alagoinhas (Forró do Bongo – festa privada)

Raí Saia Rodada

17 – Luís Eduardo Magalhães

22 – Jaguaquara

23 - Itagibá

23 - Ubaíra

24 – Barrocas

24 - Riachão do Jacuípe

24 – Senhor do Bonfim (Forró do Sfrega – evento privado)

30 – Oliveira dos Brejinhos

Wesley Safadão

17 – Jeremoabo

22 – Salvador

23 – Candeias

23 – Cruz das Almas

25 - Jequié

26 – Euclides da Cunha

30 – Itabuna

30 - Ipiaú

Nattan

22 – Amargosa

22 – Santo Antônio de Jesus

23 - Ibicuí (Brega Light - evento privado)

23 – Barra do Choça

24 – Santo Antônio de Jesus (Forró de SAJoão - evento privado)

24 – Jequié (Forró da Budega - evento privado)

01 – Alagoinhas (Forró do Bongo – festa privada)

01 – Salvador

Léo Santana

18 – Jaborandi

23 - São Sebastião do Passé

24 – Senhor do Bonfim (Forró do Sfrega – evento privado)

24 – Candeias

25 - Ibicuí (Brega Light - evento privado)

25 - Irecê

01 – Alagoinhas (Forró do Bongo – festa privada)

01 - Salvador

Maiara e Maraísa

21 - Irecê

22 - São Francisco do Conde

23 – Mata de São João

23 - São Sebastião do Passé

24 – Candeias

24 – Salvador

25 – Senhor do Bonfim

Bell Marques

23 – Candeias

23 - Sapeaçu

24 – Cruz das Almas

24 – Santo Antônio de Jesus

25 – Itatim

25 – Cachoeira

02 – Salvador

Simone Mendes

A artista não divulgou agenda de junho, mas os seguintes municípios confirmaram shows:

17 – Tucano

22 – Cachoeira

23 – Salvador

23 – São Francisco do Conde

Henrique e Juliano

23 - Ibicuí (Brega Light - evento privado)

24 - Santo Antônio de Jesus (Forró de SAJoão - evento privado)

Elba Ramalho

24 – Maragogipe

25 - Irará

Alceu Valença

22 – Salvador

28 - São Francisco do Conde

Geraldo Azevedo

23 – Itatim

24 – Salvador

25 – Cachoeira

29 – Feira de Santana

Jorge e Matheus

24 – Salvador

Xand Avião

22 – Salvador

22 – Cruz das Almas

29 - Banzaê

01 - Itiruçu (Forró Coffee - evento privado)

Mari Fernandez

22 – Serrinha

22 - Riachão do Jacuípe

23 – Salvador

23 - Conceição de Feira

25 – Amargosa

25 – Santo Antônio de Jesus

28 - São Francisco do Conde

30 – Bom Jesus da Lapa

01 - Itiruçu (Forró Coffee - evento privado)

Magníficos

22 – Itatim

23 – Miguel Calmon

23 – Piritiba

24 – Santo Estevão

24 – Tanquinho

25 – Lauro de Freitas

25 – Castro Alves

29 – Feira de Santana

30 – Paulo Afonso

01 – Belo Campo

Tayrone

22 - Itagibá

23 – Laje

23 – Santo Antônio de Jesus

24 – Catu

24 – Salvador

25 - Riachão do Jacuípe

25 – Itaquara

30 - Morpará

Zé Neto e Cristiano

22 - Irecê

23 – Santo Antônio de Jesus

25 - Ibicuí (Brega Light - evento privado)

29 - Ipiaú

30 – Salvador

Matheus e Kauan

24 – Alagoinhas

24 - Conceição de Jacuípe

25 – Serrinha

25 – Euclides da Cunha