Bahia: 10 licores para conhecer neste São João com preços de até R$ 550

Licor de laranja do Licor Vó Nieta. Crédito: Sora Maia

O licor pode até ter surgido no século 13, como os estudos sugerem, mas foi no Nordeste brasileiro que ele virou símbolo. A diversidade de frutas locais alimentou o repertório de sabores e, nas festas juninas, ela substituiu as bebidas mais caras – mas, hoje, também pode ser sinônimo de sofisticação.



O Correio organizou uma lista de 10 licores vendidos em Salvador e em quatro interiores baianos, com opções para paladares mais exigentes e aqueles que desejam apostar nos clássicos, como o de jenipapo. Os preços variam de R$ 10 a R$ 550.

A variação de preços é justificada por diferentes fatores, entre eles o tempo de infusão das frutas e a filtração – alguns licores demoram até dois anos para ficarem prontos.

O licor da Vó Nieta, por exemplo, propõe uma experiência gastronômica – o pingado de café com leite pode mudar a opinião até de quem detesta licores cremosos. São 120 sabores vendidos na garagem da casa de Edna Resch e família, no bairro de Monte Serrat.

Já o licor da Sonatta propõe sabores e receitas que apresentam o licor como uma bebida atemporal, como adjetivou Ivan Paulino, um dos donos da marca, à reportagem. O sócio de Ivan é, não por acaso, um chefe de cozinha (Evandro Magno).

Os licores podem ser feitos a partir de ingredientes de origem vegetal (como frutas) ou animal (como leite), infusionados em alguma bebida alcoólica destilada e adoçados. A qualidade da matéria prima, o tempo de infusão, a técnica de filtragem, tudo impacto na qualidade do licor.

É uma alquimia que, desde o ano passado, está à espera de tombamento como patrimônio estadual. O processo é voltado para o modo de fazer licor em Cachoeira. Abaixo, você conhece duas opções de marcas de licor em Cachoeira – uma delas existe há 100 anos.

LICOR DA VÓ NIETA: BEBIDA DE FINO TRATO

O licor da Vó Nieta é uma experiência gastronômica. Na garagem de uma casa no Monte Serrat, Edna Resch vende 120 sabores: dos clássicos, como o de jenipapo, aos raros, como o de rosa. Antes de eleger seus sabores preferidos, você pode provar quantos quiser. Prepare-se para ficar em dúvida e investir: o preço das garrafas varia de R$ 90 a R$ 550. O de laranja é uma boa pedida se você gosta de algo mais refrescante. Já os de café e leite (servidos como um pingado) mudarão sua opinião sobre licores cremosos.

Onde: Rio Rio Negro, 216, Monte Serrat, Salvador

Valores: R$ 90 a R$ 550

Telefone: (71) 99177-8819

Licor Vó Nieta. Crédito: Sora Maia

LICOR DAS FREIRAS: BEBIDA SURPRESA

O Licor das Freiras do Convento Desterro é uma surpresa: tanto pelo lugar de produção quanto pelos sabores. São 23 sabores à venda, entre eles os de anis e erva-doce. Se você gosta de saber a origem do que consome, vale saber que as frutas transformadas em licores pelas freiras vêm da chácara em anexo ao convento. O de rosas, que leva de oito meses a 2 anos em infusão, é um dos mais vendidos. As freiras garantem que um licorzinho no São João não é pecado nem para os católicos fervorosos.

Onde: Lojinha do convento – Confeitaria São José, Rua Santa Clara, Nazaré, Salvador

Valores: De R$ 75 a R$ 85.

Contato: 2203-4015 / 71 99681-1711

LICOR SONATTA: BEBIDA ATEMPORAL

Antes de escolher qual levar, é possível provar os sabores. O carro chefe é o de pitanga, mas, por insistência dos clientes, o Sonatta fez uma releitura do sabor Jenipapo - que só é vendido no São João. A ideia dos sócios Evandro Magno e Iuri Paulino era fugir dos sabores tradicionais e fazer do licor uma bebida atemporal. "Não queremos concorrer com a tiazinha do interior que faz licores maravilhosos", diz Iuri. O licor de coco ainda pode compor uma pina colada, acrescido de suco de abacaxi, sumo de limão, rum e folhas de abacaxi para decorar.

Onde: Tv Basílio de Magalhães, 84, Rio Vermelho, Bar Black Duck.

Valores: De R$ 45 a R$ 59.

Contato: 71 98339-8223

Licor Sonatta Coco. Crédito: Divulgação

LICOR DOM GOURMET: ALQUIMIA DA MISTURA

As bebidas criadas por Rosana Oliveira, em 2020, têm um lema: "despertar experiências sensoriais e afetivas e sensibilizar o público de que o licor é uma bebida sofisticada". Todos os licores são produzidos de forma artesanal e livre de corantes e conservantes, à base de álcool de cereais. A filtragem é feita com algodão para dar mais pureza à bebida. O Dom Gourmet permite aos clientes experimentar uma mistura de sabores, como o caju com hortelã, capim santo com limão siciliano, frutas vermelhas e especiarias. O mais caro à venda é o Sonho Azul, uma mistura de Damasco, Clitória Ternátea, amêndoas e cardamomo.

Onde: Loja Espaço Conceito Preto Fala de Amor no Pelourinho. Rua Alaíde do Feijão, próximo a Escola do Olodum

Valores: De R$ 28 a R$ 75.

Contato: 71 98178-0618

LICOR DA MANU: APOSTA NA CREMOSIDADE

Se você gosta de licores mais doces, essa é uma boa opção. Todos os sabores são cremosos e à base de leite condensado. "Mas o doce é nada medida certa, de modo que não torna a bebida enjoativa", garante Vanessa Emanuelle, criadora do Licor da Manu. A graduação alcóolica é 15%, mas o doce suaviza a presença marcante do álcool. O carro chefe é o sabor maracujá com pedaços de chocolate meio amargo. Há também os licores de amarula, café, chocolate, coco, maracujá, doce de leite, ninho com nutella e ninho com geleia de morango (esses três últimos sabores são os "premium" do cardápio da marca).

Onde: Não há loja física, mas dois pontos de entrega a combinar.

Valores: R$ 40 a R$ 52

Contato: (71) 99328-8989

LICOR TIA DADÁ: DO CLÁSSICO AO AFRODISÍACO

Feira de Santana é um entroncamento para boa parte das pessoas que vão passar o São João no interior do estado. Lá, você encontra o Licor Tia Dadá, um dos mais tradicionais da cidade, com sabores clássicos e cremosos, como o mousse de coco. São 50 sabores da bebida, produzidos o ano inteiro por uma equipe de 12 pessoas. Há ainda os licores afrodisíacos.

Onde: R. Lázaro Ludovíco Zamenhof, 1127, bairro Brasília, Feira de Santana

Valores: De R$ 18 a R$ 36.

Contato: 75 99178-6555

LICOR ROQUE PINTO: CENTENÁRIO DE CACHOEIRA

Cachoeira é solo fértil de licores e um dos que vale a pena conhecer, para quem vai passar pelo Recôncavo Baiano neste São João, é o Licor Roque Pinto, com 100 anos de tradição. Mas se você vai ficar em Salvador, é possível encontrar filiais nos bairros de 7 de abril e Estrada das Barreiras. A produção é artesanal e as embalagens são recicladas de vidros. São 30 sabores de licores. Há espaço para os sabores tradicionais e cremosos. O carro chefe é o clássico Jenipapo. Mas se você gosta de sabores cremosos, há os "especiais", como o La Creme.

Onde: Rua Rodrigo Brandão, número 16, em Cachoeira

Valores: De R$ 14 a R$ 36.

Contato: 75 8862-8851 (Cachoeira) e 71 9413-6130 (Salvador)

LICOR DO PORTO: ALQUIMIA DO TEMPO

Em Cachoeira, o licor do Porto começou a ser feito para presentear amigos e familiares. Só depois os produtos começaram a ser vendidos para comerciantes de outras cidades. O segredo da bebida, para Vinícius Mascarenhas, é: tempo, frutas de verdade e amor. O jenipapo que, depois de um ano infusionado em água e álcool, virará licor, vem de comunidades quilombolas e pequenos produtores rurais. Quando a maturação é enfim finalizada, o líquido é misturado com açúcar e água.

Onde: Rua Quintino Bocaiúva, B2 - Centro. Cachoeira, Bahia - Brasil

Valores: R$ 29 a 60

Contato: 75 3425-2844 e 75 9287-3052

LICOR NANÁ: TRADIÇÃO NO SUL

O Naná licor começou a ser fabricado em 1995 e hoje vende 16 sabores diferentes. Os derivados de cacau - como mel de cacau - são os carros chefes Também há os sabores tradicionais, como jenipapo, cravo e canela e chocolate, e os mais raros, como o Licor de Cachaça.

Onde: Rua do Ribeirão, 37, Itabuna

Valor: R$20 a R$50

Contato: 73 98809-3200

Naná Licor. Crédito: Divulgação

LICOR PRIMAVERA: CLÁSSICO DE CRUZ DAS ALMAS

O licor Primavera tem 30 anos de tradição e é encontrado na zona rural de Cruz das Almas, um dos principais destinos juninos da Bahia. Tudo começou quando o casal Geovane Oliveira e Luciana Costa transformaram uma coleta de maracujá em litros de licor. A primeira produção foi domiciliar. Faz distribuição para outros estados para expandir o produto. A partir de abril as vendas começam a subir. Há os licores tradicionais (finos) e também os cremosos, como de milho verde, café e gengibre.

Onde: Fazenda Andaraí, Cruz das Almas

Valor: R$ 120 a caixa com 12 licores

Contato: (75) 9 91454584