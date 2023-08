Quarta vítima de ataque a ciganos em restaurante de Feira morre no hospital

Atentado aconteceu em Feira . Crédito: Ney Silva/Acorda Cidade

Um quarto homem baleado em um restaurante no Centro de Feira de Santana, nesta segunda-feira (14), não resistiu e morreu no Hospital Clériston Andrade, para onde foi socorrido após um ataque a tiros no estabelecimento. Segundo a Polícia Civil, ao todo, seis pessoas foram baleadas - três morreram ainda no local e três foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Morreram Amilton Valadares dos Santos, de 51 anos, Jofre Souza dos Santos, 49, Agnaldo de Oliveira Souza Júnior, 35, e Altamir de Oliveira Souza, 27.

Uma mulher, esposa de uma das vítimas, ficou ferida na perna e um homem, cliente do restaurante, foi atingido por tiros no braço. Os feridos seguem internados e não correm risco de morrer.

De acordo com o major Jorge Freitas, comandante da 64ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM), o grupo com oito pessoas de uma comunidade cigana - sendo quatro homens, três mulheres e um adolescente - estava no estabelecimento almoçando quando o ataque aconteceu.

Dois homens armados entraram no estabelecimento e começaram os disparos. Eles fugiram após o crime em um carro.