Três pessoas são mortas em ataque a restaurante de Feira de Santana

Três pessoas morreram baleadas dentro de um restaurante na Rua JJ Seabra, no Centro de Feira de Santana, na manhã desta segunda-feira (14). Uma quarta pessoa ficou ferida no ataque.



Segundo informações do Acorda Cidade, as vítimas, que são de uma comunidade cigana, estavam almoçando no local quando o atentado aconteceu.



Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamada para prestar socorro à quarta vítima, mas não há detalhes sobre o estado de saúde.