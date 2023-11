Quarto suspeito na morte de Sara Mariano é transferido para o presídio

Victor Gabriel Oliveira, de 24 anos, quarto suspeito envolvido no assassinato da cantora gospel Sara Mariano é transferido para o Centro de Observação Penal (COP), em Mata Escura. A informação foi confirmada pela defesa de Victor, Marco Pavã.



“Todo o preso quando chega no COP fica de 7 a 15 dias em observação para ver se tem alguma doença, ou coisa do tipo. Depois ele vai ser transferido para uma penitenciária que tiver vaga para ele ficar”, conta Marco Pavã.