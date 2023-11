Quarto suspeito da morte de Sara Mariano tem prisão mantida após audiência de custódia

Victor Gabriel Oliveira, de 24 anos, quarto suspeito envolvido no assassinato da cantora gospel Sara Mariano, passou por audiência de custódia nesta quarta-feira (22) e permanecerá preso. Durante a audiência, a Justiça negou o relaxamento e a revogação da prisão temporária. Victor Gabriel está custodiado na Delegacia de Dias D'Ávila e deve ser transferido para o Presídio de Salvador ainda nesta semana, segundo a TV Bahia. O quarto suspeito havia se apresentado na Delegacia de Dias D'Ávila na última quinta-feira (16) , mas não ficou preso por não haver um mandado de prisão contra ele. Somente nesta nesta terça-feira (21) que a prisão aconteceu . Ele confessou participação no crime.

Segurou Sara Mariano para ser esfaqueada

De acordo com o advogado de defesa Marco Pavã, o cliente contou que estava no carro com o Bispo Zadoque e Gideão Duarte, que dirigia o veículo. Até o dia 15 de novembro, o suspeito afirmava ser inocente e não ter tido participação no crime.