Filha de Sara Mariano está longe da escola há 26 dias

Faz 27 dias desde a última vez que a filha da cantora evangélica Sara Mariano, uma menina de 11 anos, esteve na escola. É o que conta a advogada da família, Sarah Barros, que deve juntar a informação ao processo em curso que tem como intuito a obtenção da guarda da criança para a família materna. Atualmente, a menina está sob guarda da família do pai, Ederlan Mariano, que está preso no Complexo da Mata Escura por ser apontado pelas autoridades como mandante da morte de Sara. A garota também não está tendo acompanhamento psicológico.

Quando a criança esteve pela última vez na escola, no dia 25 de outubro, Sara Mariano estava desaparecida há menos de 24 horas, após sair da casa onde morava no bairro de Valéria, em Salvador, com destino a uma reunião de mulheres, em uma igreja localizada em Dias D´Ávila, na noite do dia 24 de outubro. Três dias depois, no dia 27 de outubro, o corpo da cantora evangélica foi encontrado às margens da BA-093, no trecho de Dias D´Ávila.