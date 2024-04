SUSTENTABILIDADE

Camarote Salvador reciclou quase 25 toneladas de lixo no Carnaval deste ano

“Nosso propósito é tornar o Camarote Salvador o mais sustentável no mundo. O intuito é proteger tanto o meio ambiente como as pessoas, com ações que contribuem antes, durante e depois da festa. Ficamos muito satisfeitos em ampliar os resultados da edição anterior, e vamos nos empenhar para conseguir números ainda maiores no ano que vem”, afirma Luciana Villas Boas, diretora-executiva da Premium Entretenimento.