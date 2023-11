Quatro armas são apreendidas com suspeito em Jacobina

Um homem foi preso em flagrante com quatro armas de fogo no município de Jacobina. A prisão aconteceu nesta quarta-feira (15) durante uma operação da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Caatinga.



De acordo com o comandante da unidade, capitão Érico de Carvalho, os policiais realizavam rondas na região quando receberam informações sobre um suspeito portando armas de fogo. “Imediatamente encaminhamos equipes ao local e encontramos o homem. Ele assumiu que estava de posse das armas. Durante as buscas, encontramos os materiais e o encaminhamos para a Delegacia Territorial de Jacobina”, disse.