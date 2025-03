CALOR

Quatro cidades baianas registram 35 °C nas últimas 24h

Maior temperatura no estado foi de 36.4 °C

Quatro cidades baianas registraram temperaturas igual ou acima de 35°C nas últimas 24h, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Quem lidera a lista é Ibotirama, no Vale do São Francisco, com 36.4°C.>

Na sequência, aparecem Curaçá (35.3 °C), Barra (35.2 °C) e Barreiras (35 °C). As duas primeiras estão situadas no Vale do São Francisco, e, a última, no oeste baiano. Salvador, que registrou 31.7 °C, não aparece entre as 200 cidades mais quentes do Brasil.>