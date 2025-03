TROCA DE TIROS

Quatro homens são mortos durante operação policial perto de condomínio em Jequié

Houve um intenso confronto, e quatro pessoas foram baleadas durante a troca de tiros

Segundo a Polícia Civil informou através de nota, equipes do Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Central, do 19º Batalhão de Polícia Militar e da Rondesp Sudoest foram acionadas após denúncias indicarem a presença de um grupo armado no condomínio Residencial Mandacaru I. >

Segundo a Polícia Militar, com os suspeitos foram encontradas três pistolas, duas de calibre 9 mm e uma 380, três carregadores e nove munições intactas, um revólver calibre 38 com numeração raspada, com quatro munições deflagradas e uma intacta, 45 trouxas e um pedaço de maconha, 27 porções de cocaína, uma faca, dois aparelhos celulares, um blusão camuflado e uma jaqueta com capuz. A Delegacia Territorial de Jequié investiga o caso.>