Quatro morrem e PMs são baleados em perseguição na Av. Paralela

Quatro homens foram mortos durante uma operação integrada entre as polícias Federal, Militar e Civil na madrugada desta segunda-feira (19). Segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP), nessa operação foram apreendidos 13 fuzis, maior número em um único dia na Bahia.

Segundo a SSP, os criminosos atacaram rivais no bairro do Lobato e, quando retornavam para Tancredo Neves, onde possuíam esconderijos na localidade do Buracão, foram surpreendidos pelas forças estaduais e federal.