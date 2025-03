INTOXICAÇÃO

Quatro pessoas têm overdose em boate de Salvador

Festa foi interrompida e vítimas foram hospitalizadas

Wendel de Novais

Publicado em 3 de março de 2025 às 15:13

Vítimas passaram mal dentro de boate Crédito: Reprodução/Google Maps

Uma festa precisou ser interrompida na madrugada desta segunda-feira (3), no Pirâmide Salvador, complexo de boates localizado no bairro do Rio Vermelho, após quatro pessoas terem uma overdose e precisarem de atendimento médico. Segundo informações iniciais obtidas pela reportagem, as quatro vítimas estavam com abadás de blocos e sofreram uma intoxicação severa após uso de drogas. >

Procurado, o Pirâmide Salvador informou apenas que pessoas que estavam no complexo passaram mal e que o Samu foi acionado.. ”Em relação ao caso dos clientes que passaram mal nas dependências do espaço na madrugada de domingo (2) para segunda (3), a produção confirma que, ao ser informada do mal estar deles, interrompeu imediatamente a festa que acontecia no local”, informou por meio de nota.>

Após a chegada da equipe de atendimento, as quatros vítimas foram conduzidas para uma unidade hospitalar que seria o Hospital Geral do Estado (HGE). Não há, no entanto, informações sobre o estado de saúde das quatro vítimas, visto que a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) só divulga detalhes do prontuário para pacientes e/ou familiares. >

Procurada para informar se investiga o caso, a Polícia Civil da Bahia (PC-BA) não respondeu até o fechamento desta matéria. A assessoria do Pirâmide não soube informar mais detalhes sobre a overdose, mas afirmou lamentar o ocorrido. Além disso, destacou que entorpecentes não são permitidos no local. >