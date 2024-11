OSTENTAÇÃO A BORDO

Quatro piscinas, SPA e 13 hidromassagens: veja todos os luxos do navio MSC Seaview

Navio passou sete horas em Salvador nesta segunda-feira (04) antes de seguir para Ilhéus, no sul da Bahia

Larissa Almeida

Publicado em 5 de novembro de 2024 às 05:00

MSC Seaview Crédito: Divulgação

Quem passou pelo Porto de Salvador, no Comércio, nesta segunda-feira (4), certamente foi atraído pela imponência do MSC Seaview em relação aos demais navios atracados. Com 74,8 metros de altura e 323 metros de comprimento, o cruzeiro é um dos maiores da MSC, mas não apenas por seu tamanho. É que, internamente, o transatlântico possui luxo equivalente a um conjunto de hotéis: tem 2.066 cabines, capacidade para 5.300 pessoas, quatro piscinas, 13 hidromassagens, uma ala de lojas, teatro, SPA e parque aquático.

O MSC Seaview saiu de Santa Cruz de Tenerife, na Espanha, e fez uma visita de apenas sete horas na capital baiana antes de seguir para Ilhéus, no sul da Bahia. Apesar de curto, o tempo foi suficiente para que os turistas conhecessem os pontos turísticos mais próximos da cidade, mas a programação não foi aderida por todos. A empresária paulista Gina Ciomino, 60 anos, por exemplo, preferiu ficar em um dos bares ao lado da área a céu aberto do navio, onde há pequenas piscinas de hidromassagem.

“Somos muito paparicados a bordo. Eu estava numa piscina excelente de água salgada e fui depois para o ofurô. Os camareiros me chamam de madame, perguntam sempre se está tudo bem e, toda vez que volto para o quarto, dá para notar a atenção que eles têm em nos mimar, porque encontro tudo arrumadinho e no lugar. É uma experiência bacana, ainda mais com os amigos que dá para fazer”, afirmou.

O local mais indicado para fazer amigos, inclusive, é em um dos espaços de convivência. Ao adentrar o navio, esse primeiro espaço é o bar do átrio. O lugar para pedir bebidas fica localizado no centro do espaço, abaixo do espaço para shows, que fica situado no quinto andar. Quem olhar para o alto tem a vista completa das varandas dos outros andares e, do mesmo modo, quem está em cima consegue ver o movimento do quarto andar – para os passageiros, ele é equivalente ao térreo, já que não há acesso aos três primeiros andares.

O luxo começa nos detalhes. As escadas que dão acesso ao quinto andar são adornadas com cristais Swarovski. Cada degrau vale 6 mil euros, o equivalente a aproximadamente R$ 37,8 mil. Como são seis escadas de 20 degraus, o gasto com a escadaria é de aproximadamente R$ 4,5 milhões. Toda a decoração é trabalhada com espelhos, mármore, cristais e transparência.

Uma das partes mais atraentes do transatlântico é o parque aquático, área infantil que conta com toboáguas, tirolesa e brinquedos. Ele fica ao lado da piscina a céu aberto – a mesma frequentada por Gina –, que possui uma vista panorâmica para o mar. Lá, também é possível encontrar um enorme telão e amplificadores de som.

No SPA, há local para banho de vapor, sauna finlandesa, sala de relaxamento, sala de neve, bancos aquecidos e hidromassagem. O espaço dispõe também de Barber Shop – um espaço de bem-estar e cuidado masculino –, serviço de maquiagem e depilação, massagens, corte de cabelo, coloração e outros tratamentos capilares, preenchimento, tratamento anti-idade e de emagrecimento, e embelezamento das mãos e pés. A maior parte dos serviços é feita em cabines individualizadas.

SPA do MSC Seaview Crédito: Divulgação

Um pequeno pedaço de Las Vegas está localizado no sétimo andar: a área de cassinos, que dispõe de centenas de máquinas de jogos. No entanto, só é permitido jogar fora do país, já que a legislação brasileira não permite tal prática. Quem não for simpatizante aos jogos de azar, pode encontrar no andar inferior a área de lojas do cruzeiro, que funciona de forma semelhante a um free shop, com opções perfumaria, vestuário e alimentação. As lojas, contudo, só abrem em navegação e fora dos limites do país, para evitar cobrança de impostos.

Área de cassino do MSC Seaview Crédito: Larissa Almeida/CORREIO

Quanto à gastronomia, para além das refeições inclusas em quase todos os pacotes em buffet e nos restaurantes principais, os viajantes conseguem desfrutar de restaurantes especializados. A baiana Eliane Lobo, 58 anos, foi uma das que pessoas que aproveitou esse adicional de luxo.

“Eu fiz a travessia da Europa para o Brasil e, como é a sexta vez que faço cruzeiro, consegui algumas vantagens. Já ganhei vinho e docinhos na cabine. No Yatch Club, fui a um restaurante personalizado. O cozinheiro era indiano e ele disse que faria uma comida específica para mim. Então, esse mimo para mim foi impagável”, ressaltou.