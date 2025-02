VIOLÊNCIA

Quatro PMs são baleados em 2025; relembre casos

Uma vítima morreu

No momento do crime, a vítima não estava em serviço e foi abordada por suspeitos armados. Ele foi levado de carro para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Marback, que também fica na Boca do Rio. Em nota sobre o caso, a polícia informou que o policial está fora de risco.>

Em janeiro, um soldado da Polícia Militar foi morto a tiros no bairro de Paripe, no Subúrbio Ferroviário. No dia 27, por volta das 20h, na Rua da Bélgica, Arnaldo de Oliveira Silva, de 43 anos, foi ferido no peito por criminosos ao tentar impedir um arrastão no local.>